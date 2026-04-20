Российские туристы за границей остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам 7 20.04.2026, 20:06

Из-за борьбы Кремля с VPN.

В популярных у россиян странах для отдыха перестали открываться «Госуслуги» и другие отечественные сервисы на фоне борьбы властей с использованием VPN. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Ассоциации туроператоров России. «На массовых направлениях — это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, — при подключении к Wi-Fi теряется доступ», — рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Через местную мобильную сеть зайти на ресурсы российских госорганов, банков и крупных компаний также нельзя. Так, при попытке открыть приложение одного из агрегаторов для покупки билетов, появляется уведомление: «Кажется, у вас включен VPN», после чего соединение пропадает.

Для решения проблемы российским туристам предлагается пользоваться роумингом. Однако это приведет к дополнительным тратам и увеличит стоимость отдыха, предупредили в АТОР. «По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остается», — констатировал Мурадян. Он также пожаловался, что «в борьбе с использованием VPN» российские власти заблокировали «доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией туристических продуктов».

Живущая в Турции россиянка рассказала изданию, что с недавних пор у нее не открываются сайты и приложения отечественных банков и маркетплейсов. По ее словам, чтобы получить доступ, ей также приходится использовать VPN, позволяющие менять IP-адрес на российский. При этом в странах СНГ таких проблем нет.

С 15 апреля крупные российские компании по предписанию Минцифры перестали пускать на свои ресурсы тех, кто пытается зайти с включенным VPN. Неисполнение этого требования грозит лишением государственной аккредитации, то есть потерей права на страховые льготы и отсрочку сотрудников от мобилизации. Также власти будут вычеркивать ресурсы нарушителей из «белого списка» разрешенных, доступ к которым сохраняется при принудительных отключениях интернета в России.

При этом отличить обычный зарубежный трафик от соединения через VPN технически невозможно, отмечает глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. «Поэтому и маркетплейсы, и операторы, и прочие участники, которые подпадают под это требование, просто блокируют практически весь иностранный трафик», — добавляет он.

