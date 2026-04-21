Axios: Переговоры Ирана и США состоятся

Axios: Переговоры Ирана и США состоятся3
- 21.04.2026, 8:10
США и Иран, вероятно, всё же проведут переговоры. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники: по их данным, Вашингтон получил позитивный сигнал от Тегерана. Делегация переговорщиков во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом направится в Пакистан.
Ожидается, что он прибудет в Исламабад к вечеру среды — к моменту завершения ранее согласованного режима прекращения огня, который Дональд Трамп фактически продлил ещё на сутки. Изначально двухнедельный срок перемирия должен был истечь во вторник, однако в понедельник Трамп заявил, что дедлайн переносится на вечер среды.
Ранее стороны посылали противоречивые сигналы. Трамп отмечал, что Иран «намерен вести переговоры», добавив, что в противном случае страну ждут серьёзные последствия. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на соглашение, исключающее наличие у Ирана ядерного оружия.