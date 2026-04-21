Глава МИД Литвы призвал усилить давление на режим Лукашенко 3 21.04.2026, 13:00

Кястутис Будрис

В частности — из-за ЕГУ.

О необходимости реагировать на действия режима Лукашенко заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис 21 апреля в Люксембурге перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, Минск усиливает напряжённость на границах. Он напомнил, что недавно Европейский гуманитарный университет, работающий в Вильнюсе, был объявлен в Беларуси «экстремистской организацией».

Будрис подчеркнул, что это решение фактически делает мишенью преподавателей, студентов и их семьи, находящихся за пределами страны.

«Мы должны на это реагировать. И как мы можем реагировать? Оказывать давление на режим и лишать его возможности использовать глобальные процессы для усиления угроз нашей безопасности», — заявил глава литовской дипломатии.

Перед заседанием в МИД Литвы сообщили, что Будрис намерен призвать ЕС к ответным мерам в отношении Минска из-за признания ЕГУ «экстремистской организацией» и добиваться вынесения этого вопроса на европейский уровень.

Также, по данным ведомства, речь может идти о санкциях против белорусских должностных лиц, причастных к принятию этого решения, а также о дополнительной поддержке Европейского гуманитарного университета.

