25 апреля 2026, суббота, 14:32
В Минобороны РФ после отставки Шойгу уволили или посадили треть руководства

  • 21.04.2026, 13:33
Чистки затронули практически все ближайшее окружение Шойгу.

За время чисток в Минобороны РФ, начавшихся незадолго до отставки его главы Сергея Шойгу в мае 2024 года, своих постов лишились почти треть руководителей ведомства, выяснил «Проект». При этом часть бывших высокопоставленных чиновников и генералов оказались под следствием или в заключении, пишет The Moscow Times.

Чистки затронули практически все ближайшее окружение Шойгу. Из 11 его заместителей, занимавших посты в 2023 году, после назначения министром обороны Андрея Белоусова сохранили позиции лишь четверо: Валерий Герасимов, Виктор Горемыкин, Юнус-Бек Евкуров и Алексей Криворучко. Остальные были либо уволены, либо стали фигурантами уголовных дел.

В частности, экс-замы Шойгу Тимур Иванов и Павел Попов получили 13 и 19 лет колонии соответственно по обвинениям в коррупции, а его бывшего первого заместителя и главного пиарщика Руслана Цаликова арестовали по делу о хищении 6,6 млрд рублей при поставках вещей военным. Под следствием за коррупционные сделки оказался еще один экс-зам Шойгу — Дмитрий Булгаков, уволенный в сентябре 2022 года.

Чистки не ограничились ближайшими соратниками бывшего министра. Белоусов также сменил руководство в 19 из 70 департаментов, управлений и служб Минобороны — это более 27% структуры. В первую очередь увольнения были проведены в подразделениях, связанных с финансами, строительством и материально-техническим обеспечением. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Например, с сайта Минобороны исчезла вся информация о начальнике главного управления контрольной и надзорной деятельности Павле Плате — старом соратнике экс-министра, служившем с ним со времен создания МЧС.

Кроме того, чистки затронули подведомственные Минобороны компании. Руководство сменилось в 11 из 16 таких структур. В частности, в Военно-строительной компании, которая курирует ключевые стройки ведомства, бывший руководитель Андрей Белков оказался под следствием по делу о злоупотреблении полномочиями. В «Военторге» уголовное дело завели против экс-главы Владимира Павлова — его обвинили в хищении более 2 млрд рублей при снабжении военных.

Директор главного кладбища Минобороны — ФГУП «Пантеон защитников отечества» Вячеслав Филиппов был арестован за взятки и финансовые махинации на 1 млрд рублей. Руководителя «Росжилкомплекса» Валерия Абраменко также отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве с жилфондом ведомства. На его место назначили Юлию Шматок, которая связана с племянницей президента Владимира Путина Анной Цивилевой. Последняя после отставки Шойгу стала статс-секретарем — замминистра обороны.

Накануне вторжения в Украину Сергей Шойгу был на третьем месте среди тех представителей власти, кому россияне доверяют больше всего. В недавнем февральском опросе «Левада-центра» бывшего министра нет даже в десятке. Ему доверяют только 1% россиян. Сейчас Шойгу является секретарем Совета безопасности России. Пока силовики не предъявляли ему никаких претензий.

