Большинство российских компаний заморозили найм до конца года

Большинство российских компаний заморозили найм до конца года1
- 21.04.2026, 14:23
Из-за низкого спроса на продукцию.
Большинство компаний в РФ фактически заморозили найм дополнительных сотрудников до конца года, следует из доклада ЦБ. По данным опросов регулятора, 64% компаний больше не планируют менять численность штата в этом году из-за низкого спроса на продукцию. Наибольшая доля таких компаний в сфере транспорта и хранения. Меньше всего — в промышленности, добыче и обработке. Основной причиной ослабления дефицита кадров стало охлаждение спроса в экономике, пишет The Moscow Times.
В марте текущего года доля предприятий, сообщивших о нехватке работников, опустилась до 51% или минимума за последние два года. Работодатели отходят от практики массового найма и переходят к более точечным кадровым решениям, отмечает младший научный сотрудник Центра ИПЭИ Президентской академии Дарина Медведникова. По ее словам, наиболее заметное снижение спроса ожидается в строительстве и промышленности. Прежде всего — в производстве стройматериалов, а также в образовании, здравоохранении и сфере культуры.
Массовых увольнений пока нет. Возможность сокращения персонала ради снижения издержек рассматривают 14% предприятий, но в пределах 10% от текущей численности. Тем не менее каждая пятая компания планирует наращивать персонал. Повышать зарплаты до конца года собираются около 40% компаний — на 10–15%. Около трети допускают снижение зарплат, а четверть не собирается менять зарплаты.
Компании стараются избегать прямых сокращений и переводят людей на частичную занятость. По итогам прошлого года в России рекордно выросло количество работников, которые работают на неполной рабочей неделе — в четвертом квартале их количество достигло 1,6 млн человек. Это позволяет удерживать безработицу на минимальных уровнях, и в феврале уровень безработицы составил 2,1%. Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов считает, что частичная занятость позволяет работодателям быстро снизить расходы на оплате труда, не создавая себе проблем с наймом в будущем, если экономическая ситуация изменится. По его словам, многие компании в добыче и промышленности уже перевели сотрудников на четырех- и даже трехдневную рабочую неделю.