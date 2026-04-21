25 апреля 2026, суббота, 17:52
США захватили подсанкционный танкер, который возил нефть из Ирана

  21.04.2026, 16:57
Фото: Marine Traffic

Танкер под флагом Ботсваны с июля 2025 года находился под санкциями США.

Американские военные 21 апреля захватили судно M/T Tifani, которое ходило под флагом Ботсваны и перевозило нефть из Ирана, сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что перехватывали судно в зоне ответственности INDOPACOM - Индо-Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США. Сам танкер M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны и находится под санкциями с 30 июля 2025 года, поскольку причастен к перевозке нефти из Ирана.

Военные остановили судно, высадили на его борт обзорную группу, которая обследовала танкер. Обследование прошло без инцидентов, в Пентагоне отметили, что подобные операции будут продолжаться и дальше.

- Мы будем продолжать глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать суда, находящиеся под санкциями и оказывающие материальную поддержку Ирану, - где бы они ни действовали. Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями, - говорится в сообщении.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук