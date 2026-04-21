США захватили подсанкционный танкер, который возил нефть из Ирана 2 21.04.2026, 16:57

Фото: Marine Traffic

Танкер под флагом Ботсваны с июля 2025 года находился под санкциями США.

Американские военные 21 апреля захватили судно M/T Tifani, которое ходило под флагом Ботсваны и перевозило нефть из Ирана, сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что перехватывали судно в зоне ответственности INDOPACOM - Индо-Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США. Сам танкер M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны и находится под санкциями с 30 июля 2025 года, поскольку причастен к перевозке нефти из Ирана.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

Военные остановили судно, высадили на его борт обзорную группу, которая обследовала танкер. Обследование прошло без инцидентов, в Пентагоне отметили, что подобные операции будут продолжаться и дальше.

- Мы будем продолжать глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать суда, находящиеся под санкциями и оказывающие материальную поддержку Ирану, - где бы они ни действовали. Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями, - говорится в сообщении.

