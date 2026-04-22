В США впервые в истории протестирован квантовый интернет

В США впервые в истории протестирован квантовый интернет8
- 22.04.2026, 0:59
Американская компания IonQ совершила технологический прорыв в области квантовых коммуникаций.
Ее специалисты впервые в мире смогли оптически соединить два независимых квантовых вычислителя, работающих на основе ионных ловушек.
Указанное событие стало первой успешной демонстрацией соединения коммерческих квантовых систем. Достижение открывает путь к масштабированию вычислений за пределы одного процессора.
Инженерам удалось решить ключевую задачу – обеспечить генерацию, передачу и детекцию фотонов, которые создают квантовую запутанность между двумя удаленными системами.
Эксперимент подтвердил, что квантовые компьютеры можно объединять в распределенную сеть без потери когерентности – свойства, критически важного для сложных расчетов.
В IonQ подчеркивают, что этот шаг знаменует переход от отдельных квантовых процессоров к сетевым архитектурам, приближая эру квантового интернета. Преодоление ограничений одного чипа – необходимое условие для решения самых амбициозных задач.
Кроме того, успешная демонстрация сетевых кубитов доказала надежность и воспроизводимость оборудования IonQ, а также поддерживает переход к модульным и отказоустойчивым системам.
Часть исследований финансировалась правительством США при участии Лаборатории ВВС (Air Force Research Laboratory).
Компания также подтвердила сотрудничество с государственными и оборонными структурами, включая работу по программе DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) и развитие собственного федерального подразделения.