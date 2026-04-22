закрыть
24 апреля 2026, пятница, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США впервые в истории протестирован квантовый интернет

8
  • 22.04.2026, 0:59
  • 8,288
Инженерам удалось решить ключевую задачу.

Американская компания IonQ совершила технологический прорыв в области квантовых коммуникаций.

Ее специалисты впервые в мире смогли оптически соединить два независимых квантовых вычислителя, работающих на основе ионных ловушек.

Указанное событие стало первой успешной демонстрацией соединения коммерческих квантовых систем. Достижение открывает путь к масштабированию вычислений за пределы одного процессора.

Инженерам удалось решить ключевую задачу – обеспечить генерацию, передачу и детекцию фотонов, которые создают квантовую запутанность между двумя удаленными системами.

Эксперимент подтвердил, что квантовые компьютеры можно объединять в распределенную сеть без потери когерентности – свойства, критически важного для сложных расчетов.

В IonQ подчеркивают, что этот шаг знаменует переход от отдельных квантовых процессоров к сетевым архитектурам, приближая эру квантового интернета. Преодоление ограничений одного чипа – необходимое условие для решения самых амбициозных задач.

Кроме того, успешная демонстрация сетевых кубитов доказала надежность и воспроизводимость оборудования IonQ, а также поддерживает переход к модульным и отказоустойчивым системам.

Часть исследований финансировалась правительством США при участии Лаборатории ВВС (Air Force Research Laboratory).

Компания также подтвердила сотрудничество с государственными и оборонными структурами, включая работу по программе DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) и развитие собственного федерального подразделения.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров