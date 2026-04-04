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В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа

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  • 4.04.2026, 8:11
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В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа
Дональд Трамп и Марк Рютте
Фото: Global Look Press

Визит главы Альянса будет длиться несколько дней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит на следующей неделе Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сайт Альянса.

Согласно анонсу, визит Рубио в Вашингтон продлится с 8 по 12 апреля. В первый же день у него ожидается встреча с лидером США и представителями его команды.

«8 апреля генеральный секретарь встретится с... Дональдом Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио и министров войны Питом Хегсетом», - говорится в публикации.

На следующий день, 9 числа, Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонде Рональда Рейгана.

В оставшиеся дни, с 10 по 12 апреля, генсек примет участие в Бильдерберсгской встрече.

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