В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа

В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа2
- 4.04.2026, 8:11
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Визит главы Альянса будет длиться несколько дней.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит на следующей неделе Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сайт Альянса.
Согласно анонсу, визит Рубио в Вашингтон продлится с 8 по 12 апреля. В первый же день у него ожидается встреча с лидером США и представителями его команды.
«8 апреля генеральный секретарь встретится с... Дональдом Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио и министров войны Питом Хегсетом», - говорится в публикации.
На следующий день, 9 числа, Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонде Рональда Рейгана.
В оставшиеся дни, с 10 по 12 апреля, генсек примет участие в Бильдерберсгской встрече.