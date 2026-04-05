8 апреля 2026, среда, 8:03
13
  5.04.2026, 2:14
  6,064
Германия предложила отказаться от принципа единогласия в ЕС

Причина — блокировки со стороны Орбана.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что способность Европейского Союза к действиям находится под угрозой из-за препятствий со стороны отдельных стран, и поэтому он выступает за иной подход к принятию решений в сфере внешней политики и политики безопасности.

Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе «Funke», передает Tagesschau.

Вадефуль надеется, что Европейский Союз в скором времени в значительной степени откажется от принципа единогласия.

«Чтобы быть эффективным игроком на международной арене, чтобы по-настоящему достичь совершеннолетия, мы в ЕС должны отменить принцип единогласия во внешней политике и политике безопасности до окончания этого законодательного срока», – заявил он.

Вадефуль сказал, что выступает за работу ЕС «с системой квалифицированного большинства».

«Весь наш опыт последних недель в отношении помощи Украине и санкций против России свидетельствует в пользу этого», – подчеркнул глава МИД Германии.

В этом контексте стоит напомнить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует предоставление ЕС кредита для Украины на сумму 90 млрд евро.

