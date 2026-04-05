CNN узнал новые подробности спасения сбитого в Иране летчика США 2 5.04.2026, 17:35

В операции по его эвакуации участвовали сотни американских военных и разведчиков.

Американского летчика сбитого в Иране F-15 спасали в горах, куда он взобрался по пересеченной местности, пишет CNN со ссылкой на двух чиновников США.

F-15E Strike Eagle был сбит в Иране 3 апреля. Оба члена экипажа катапультировались, одного из них удалось быстро найти. Для поисков на территории Ирана был развернут спецназ. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что сбитый F-15E Strike Eagle — это первая известная потеря самолета над территорией Ирана с начала войны.

Катапультировавшийся раненый летчик спрятался в горной трещине за линией фронта. Всего он провел на вражеской территории полтора дня — более 36 часов, отмечает WSJ.

Все это время ему удавалось избежать захвата иранскими военными. Более того, летчик смог взобраться по пересеченной местности до хребта высотой более 2 тыс. м над уровнем моря. При себе у него были только пистолет, средство связи и маяк системы слежения.

Там, в горах, его и нашли американцы. В спасательной операции участвовали сотни военных и разведчиков США, включая силы специальных операций, а также агентов ЦРУ, которые сбивали с толку иранских поисковиков.

При этом в ходе спасательной операции американцы потеряли два транспортных самолета — сами американцы уничтожили их на земле из-за опасений, что те могут попасть в руки иранцев.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что операция по спасению американского летчика экипажа F-15 из Ирана проходила днем, американские военные провели над Ираном семь часов. «Мы спасли тяжелораненого и по-настоящему отважного члена экипажа истребителя F-15 из горной местности в глубине Ирана», — написал он в своей соцсети TruthSocial.

Республиканец отметил, что иранские военные вели интенсивный поиск летчика, задействовав большое количество сил. Трамп назвал найденного летчика «очень уважаемым полковником» и пообещал провести в понедельник, 6 апреля, пресс-конференцию с участием военных в Овальном кабинете.

