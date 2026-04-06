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Сооснователь «Лаборатории Касперского» обвинила Роскомнадзор в «обрушении рунета»

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  • 6.04.2026, 3:04
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Сооснователь «Лаборатории Касперского» обвинила Роскомнадзор в «обрушении рунета»

После звонка главы ведомства она отказалась от своих слов.

Президент IT-компании InfoWatch Наталья Касперская заявила, что 3 апреля «в угаре борьбы с обходом блокировок» Роскомнадзор «обрушил половину сервисов рунета», имея в виду масштабный сбой в работе крупнейших банков и системы быстрых платежей (СБП). «Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными как VPN», — написала Касперская в телеграм-канале утром в субботу.

Она отметила, что технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет, раскритиковала действия РКН, а также призвала россиян делать «скрины интересных сайтов», снимать «по максимуму наличку» и готовиться «слушать сообщения по радио о внешних врагах», передает The Moscow Times.

Однако уже к вечеру Касперская заявила, что «поговорила» с главой Роскомнадзора Андреем Липовым по поводу своего утреннего поста, и тот «подробно, с примерами пояснил, почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН». В связи с этим она решила «принести извинение уважаемому ведомству» за свои «поспешные выводы».

Под постом пользователи раскритиковали Касперскую за «разворот на 180 градусов» после «инструктажа» от Липова, и тогда на ее защиту бросился муж IT-предприниматель Игорь Ашманов, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2024 года, а ныне входит в Совет по права человека при президенте. Он заявил, что в комментариях полно «украинских ботов», и рассказал о визитах Липова к нему с женой на дачу, отметив, что этот человек «не может себе позволить врать».

Роскомнадзор активизировал зачистку рунета от негатива в свой адрес на фоне усиления интернет-блокировок в стране. Ведомство начало требовать от СМИ и телеграм-каналов удалять публикации, в которых оно предстает виновником крупных сбоев или недостаточно эффективным цензором.

Так, РКН потребовал от Forbes убрать материал, где источники издания говорили, что причиной обрушения банковских сервисов 3 апреля стало «перенапряжение» технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые не справляются с «множеством блокирующих правил и падают под нагрузкой». Аналогичные инструкции получили провластные телеграм-каналы Mash и «Двач». В уведомлении от РКН говорилось, что публикация такой информации «направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

До этого регулятор направил похожие требования каналу «Осторожно, новости», подконтрольному Ксении Собчак. Тогда ведомство не устроил пересказ еще одной статьи Forbes под названием «Обход на сервер: Роскомнадзору становится тяжелее блокировать интернет-ресурсы».

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