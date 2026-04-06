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Разведка Сербии: Мы месяцами предупреждали руководство страны о возможной диверсии на газопроводе

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  • 6.04.2026, 4:46
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Разведка Сербии: Мы месяцами предупреждали руководство страны о возможной диверсии на газопроводе

Президент Сербии воспринял эту информацию со скептицизмом.

Директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованович заявил, что власть страны в течение месяцев предупреждали о возможной угрозе для газопровода Турецкий поток, однако предостережения воспринимались со скептицизмом. Об этом пишет РТС в воскресенье, 5 апреля.

«В течение нескольких месяцев мы предупреждали верховного главнокомандующего, президента Александра Вучича, а также руководство государства, что может произойти то, что мы видим сегодня. Честно говоря, мы столкнулись со скептицизмом, неодобрением и несогласием. Так же было, когда нам пришлось приводить соответствующие показатели, что газовая инфраструктура может оказаться под угрозой», — заявил Йованович.

Он отметил, что руководство страны не хотело реагировать на предупреждения, поскольку это «чрезвычайно дорого» и «требует огромных усилий от военнослужащих». По словам Йовановича, операция по выявлению взрывчатки удалась благодаря оперативной работе на местах и эффективному обмену информацией с другими службами.

Как отметил Йованович, Агентство военной безопасности получило информацию о том, что диверсию на объектах газовой инфраструктуры планировал осуществить человек из группы мигрантов. В то же время он отверг информацию, что к инциденту со взрывчаткой может быть причастна Украина.

По словам директора агентства, по маркировке на взрывчатке видно, что ее изготовили в США.

5 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территории муниципалитета Канижа рядом с объектом газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, были обнаружены взрывные устройства. По словам Вучича, речь идет о двух больших пакетах взрывчатки с детонаторами.

Он заявил, что сообщил об инциденте премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Есть определенные следы, о которых я не могу говорить. Там большая территория, большое озеро, поэтому поиски продолжались долго, и вертолетные подразделения оказали большую помощь. Но очевидно, что мир, а точнее геополитические игры, не оставят нас в покое, и именно поэтому мы должны продемонстрировать высокий уровень боеготовности», — заявил Вучич.

В свою очередь Орбан отметил, что созвал по этому поводу заседание чрезвычайного совета обороны.

В тот же день представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывчатке, найденной вблизи трубопровода Турецкий поток в Сербии.

Он также предположил, что к этому может быть причастна Россия. Представитель украинского МИД считает, что это, скорее всего, была российская операция под чужим флагом, осуществленная в рамках вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.

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