Появились новые подробности высадки спецназа США в Иране

Появились новые подробности высадки спецназа США в Иране11
- 6.04.2026, 10:51
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Успешная операция была крайне рискованной.
США провели успешную операцию в Иране по спасению пилота сбитого истребителя F-15, однако в ходе спасения оказались на волосок от провала из-за технической неисправности. Об этом рассказали Reuters американские чиновники.
Американские коммандос под покровом темноты незаметно проникли вглубь Ирана и вытащили застрявшего пилота в безопасное место, доставив его к секретному месту встречи перед рассветом. А затем начались проблемы.
«Два самолета MC-130, перевозившие около 100 бойцов спецназа в труднодоступную местность к югу от Тегерана, потерпели механическую неисправность и не смогли взлететь», — рассказал собеседник агентства.
Их командиры приняли рискованное решение, приказав дополнительным самолетам прилететь в Иран, чтобы эвакуировать группу несколькими волнами.
«Если и был момент, когда я подумал: «Черт возьми!», то это был именно он», — сказал чиновник.
В результате операция увенчалась успехом. При этом американские войска уничтожили поврежденные самолеты MC-130 и четыре дополнительных вертолета на территории Ирана, чтобы не рисковать оставить там секретное оборудование.