WSJ: Иран отверг ультиматум Трампа 13 6.04.2026, 8:27

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Тегеран отказался пересматривать свои ключевые требования.

Посреднические усилия Турции, Египта и Пакистана по запуску прямых контактов между США и Ираном пока не дали результата. Тегеран отказался идти на уступки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Собеседники издания утверждают, что иранская сторона не готова пересматривать свои ключевые требования. В частности, Тегеран отверг предложение открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня, а также сообщил посредникам, что не хочет проводить встречу с представителями США в Исламабаде в ближайшие дни. В Тегеране американские условия называют неприемлемыми.

The Wall Street Journal также пишет, что министры иностранных дел Турции, Египта и Пакистана провели телефонные контакты с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако даже эти переговоры не дали заметного результата. На этом фоне Турция и Египет начали искать альтернативные площадки для возможных контактов — среди вариантов называют Стамбул и Доху.

5 апреля президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану, дав Тегерану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Он пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам в стране, если Иран откажется.

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