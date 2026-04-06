закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Иран отверг ультиматум Трампа

13
  • 6.04.2026, 8:27
  • 7,626
WSJ: Иран отверг ультиматум Трампа

Тегеран отказался пересматривать свои ключевые требования.

Посреднические усилия Турции, Египта и Пакистана по запуску прямых контактов между США и Ираном пока не дали результата. Тегеран отказался идти на уступки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Собеседники издания утверждают, что иранская сторона не готова пересматривать свои ключевые требования. В частности, Тегеран отверг предложение открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня, а также сообщил посредникам, что не хочет проводить встречу с представителями США в Исламабаде в ближайшие дни. В Тегеране американские условия называют неприемлемыми.

The Wall Street Journal также пишет, что министры иностранных дел Турции, Египта и Пакистана провели телефонные контакты с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако даже эти переговоры не дали заметного результата. На этом фоне Турция и Египет начали искать альтернативные площадки для возможных контактов — среди вариантов называют Стамбул и Доху.

5 апреля президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану, дав Тегерану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Он пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам в стране, если Иран откажется.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров