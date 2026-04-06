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Белорусские ЗВР резко обесценились

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  • 6.04.2026, 9:52
  • 4,236
Белорусские ЗВР резко обесценились

Впервые после 15 месяцев непрерывного роста.

Впервые за последние 15 месяцев непрерывного роста в Беларуси снизился объем золотовалютных резервов.

На это обращает внимание в своем традиционном еженедельном обзоре Евразийский банк развития, пишет «Белорусы и рынок».

Как отмечается в нем, ЗВР Беларуси на начало апреля 2026 года составили 15,2 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов меньше, чем было по итогам января-февраля.

ЗВР снизились впервые после 15 месяцев непрерывного роста. Основной причиной стало удешевление золота в составе резервов именно на 1,1 млрд долларов из-за падения цен на 11,8% за март. Коррекция была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

В тоже время, отмечают в ЕАБР, несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг, что соответствует международному стандарту достаточности.

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