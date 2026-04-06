Белорусские ЗВР резко обесценились

Белорусские ЗВР резко обесценились2
- 6.04.2026, 9:52
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Впервые после 15 месяцев непрерывного роста.
Впервые за последние 15 месяцев непрерывного роста в Беларуси снизился объем золотовалютных резервов.
На это обращает внимание в своем традиционном еженедельном обзоре Евразийский банк развития, пишет «Белорусы и рынок».
Как отмечается в нем, ЗВР Беларуси на начало апреля 2026 года составили 15,2 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов меньше, чем было по итогам января-февраля.
ЗВР снизились впервые после 15 месяцев непрерывного роста. Основной причиной стало удешевление золота в составе резервов именно на 1,1 млрд долларов из-за падения цен на 11,8% за март. Коррекция была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
В тоже время, отмечают в ЕАБР, несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг, что соответствует международному стандарту достаточности.