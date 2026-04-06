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Республиканцы и демократы раскритиковали Трампа

  • 6.04.2026, 10:36
  • 6,604
Республиканцы и демократы раскритиковали Трампа
Дональд Трамп

Президента США критикуют и бывшие соратники.

Некоторые американские политики отреагировали с тревогой и поставили под сомнение психическое состояние президента США Дональда Трампа после того, как он обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив, использовав нецензурное выражение. Об этом сообщает The Guardian.

5 апреля Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Во вторник в Иране будет „День электростанции“ и „День моста“, и все это одновременно. Это будет нечто!!! Откройте е***ный пролив, сумасшедшие подонки, или будете жить в аду. Просто смотрите! Хвала Аллаху».

После этого конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, бывшая соратница президента по движению MAGA, заявила, что каждый христианин в администрации Трампа должен «молить Бога о прощении» и вмешаться, чтобы остановить «безумие» президента.

«Я знаю вас всех и его, и он сошел с ума, а вы все являетесь соучастниками. Я не защищаю Иран, но давайте будем честными относительно всего этого», — отметила она.

В то же время лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что обращение Трампа напоминало высказывания «сумасшедшего».

Независимый сенатор США Берни Сандерс назвал это «бредом опасного и психически нестабильного человека».

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