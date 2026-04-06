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Ликвидирован глава разведки КСИР

  • 6.04.2026, 11:14
  • 4,384
Ликвидирован глава разведки КСИР

Об этом сообщили сами иранские силовики.

Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели генерал-лейтенанта Сейеда Маджида Хадеми, главы своей разведки. По данным ведомства, он погиб сегодня утром в результате ударов США и Израиля.

Хадеми стал очередным высокопоставленным иранским военным, погибшим в ходе операций американских и израильских сил против Ирана.

Ранее его предшественник, Мохаммад Каземи, был убит летом 2025 года во время предыдущих израильских налётов на страну.

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