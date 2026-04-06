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Сумку из ДНК тираннозавра выставили в музее

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  • 6.04.2026, 11:51
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Сумку из ДНК тираннозавра выставили в музее

Ее цена — более $500 тысяч.

В музее ArtZoo Museum представили необычный экспонат — бирюзовую сумку, созданную с использованием белков, полученных из останков Tyrannosaurus rex. Объект выставлен под макетом динозавра и пробудет в экспозиции до 11 мая, после чего его планируют продать на аукционе со стартовой ценой более $500 тысяч. Об этом сообщает портал De Telegraaf.

Как утверждают авторы проекта, для создания материала использовали небольшие фрагменты белков (коллагена), извлеченные из ископаемых остатков. С помощью генетических технологий их «встроили» в клетки животных, которые начали вырабатывать коллаген. Затем его переработали в материал, напоминающий кожу.

Проект реализован при участии компаний The Organoid Company, VML и Lab-Grown Leather Ltd.. По словам разработчиков, работа демонстрирует потенциал «выращенной» кожи как более экологичной альтернативы традиционному кожевенному производству.

Однако научное сообщество отнеслось к идее скептически. Некоторые палеонтологи указывают, что коллаген в костях динозавров сохраняется лишь в виде очень коротких фрагментов. Кроме того, подчеркивается, что такие белки происходят из костной ткани, а не из кожи, поэтому они не содержат сложной структуры, которая делает кожу прочной и эластичной.

Тем не менее авторы проекта признают критику, но считают ее естественной частью научного процесса. По их словам, это, вероятно, самый близкий на сегодняшний день подход к созданию материала, «вдохновленного» динозаврами.

Фактически речь идет не о настоящей «коже динозавра», а о биоматериале, созданном на основе древних белков — и именно вокруг этой границы между наукой и маркетингом сейчас разворачивается главная дискуссия.

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