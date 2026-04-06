закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Латвию

8
  • 6.04.2026, 12:51
  • 3,704
Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Латвию

В Латвии обновлен суточный рекорд пресеченных в 2026 году попыток нарушения границы.

За минувшие сутки, 5 апреля, Латвия пресекла 65 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этой балтийской страны.

Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно публикуемой статистической информации, показал, что это рекордный суточный показатель на латвийско-белорусской границе в 2026 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 31 марта — 49.

С начала этого года Латвия предотвратила 512 попыток нарушения границы со стороны Беларуси (в январе — 0, феврале — 20, марте — 295, за 5 апрельских дней — 197), что на 12,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (455).

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров