Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Латвию 8 6.04.2026, 12:51

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В Латвии обновлен суточный рекорд пресеченных в 2026 году попыток нарушения границы.

За минувшие сутки, 5 апреля, Латвия пресекла 65 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этой балтийской страны.

Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно публикуемой статистической информации, показал, что это рекордный суточный показатель на латвийско-белорусской границе в 2026 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 31 марта — 49.

С начала этого года Латвия предотвратила 512 попыток нарушения границы со стороны Беларуси (в январе — 0, феврале — 20, марте — 295, за 5 апрельских дней — 197), что на 12,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (455).

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