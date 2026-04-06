Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Латвию

Нелегальные мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Латвию8
- 6.04.2026, 12:51
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В Латвии обновлен суточный рекорд пресеченных в 2026 году попыток нарушения границы.
За минувшие сутки, 5 апреля, Латвия пресекла 65 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этой балтийской страны.
Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно публикуемой статистической информации, показал, что это рекордный суточный показатель на латвийско-белорусской границе в 2026 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 31 марта — 49.
С начала этого года Латвия предотвратила 512 попыток нарушения границы со стороны Беларуси (в январе — 0, феврале — 20, марте — 295, за 5 апрельских дней — 197), что на 12,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (455).