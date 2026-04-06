Российского экс-губернатора посадили на 14 лет за взятки

Российского экс-губернатора посадили на 14 лет за взятки8
- 6.04.2026, 16:43
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Преступление он объяснил работой «в экстренных условиях».
Суд в Курске приговорил бывшего губернатора области Алексея Смирнова к 14 годам по делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Он признал вину. Свое коррупционное поведение он объяснил работой «в экстренных условиях, где-то даже опасных», передает ВВС.
По решению суда он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима и заплатит штраф в размере 400 млн рублей, передают российские информагентства.
Прокурор ранее потребовал приговорить Смирнова к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 500 миллионов рублей. Кроме того, сторона обвинения настаивала на конфискации у экс-губернатора Курской области более 20 миллионов рублей.
Алексей Смирнов признал вину, заявив, что полностью раскаивается в содеянном.
«Да, я признал свое тяжкое деяние, преступление. Конечно, раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь, каждый день возвращаюсь, думаю об этом. Причина? Наверное, работа в экстренных условиях, где-то даже опасных, я говорил, что получил контузию здесь», — заявил экс-губернатор на заседании суда 2 апреля. Он заключил досудебное соглашение со следствием.
В конце марта Смирнов на допросе заявил, что экс-глава Минтранса России и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, покончивший с собой летом прошлого года после неожиданной отставки с поста министра, получал многомиллионные «откаты».
Старовойта называли одним из возможных фигурантов дела, по которому судили Смирнова. Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.