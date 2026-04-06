РФ заняла предпоследнее место в рейтинге свободы интернета

РФ заняла предпоследнее место в рейтинге свободы интернета4
- 6.04.2026, 18:42
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Ниже оказалась только Северная Корея.
Россия заняла предпоследнее место в глобальном рейтинге свободы слова в интернете, обнародованном исследовательским проектом Cloudwards, выдержки из которого российские СМИ публикуют в воскресенье, 5 апреля. Согласно этим данным, Россия набрала лишь 4 балла из 100 и разделила предпоследнее место с Ираном, Китаем и Пакистаном. Страны оценивались по четырем критериям: доступность торрентов, контента для взрослых, политического и гражданского контента, а также VPN-сервисов, передает DW.
По оценке исследователей, в России, как и в Иране, КНР и Пакистане, разрешены лишь подконтрольные властям социальные сети, доступ к крупным международным платформам - YouTube, TikTok и Facebook - блокируется или ограничивается, а высказывание нежелательных политических взглядов чревато последствиями.
Замыкающая рейтинг Северная Корея набрала 0 баллов - большинство граждан страны, за исключением высокопоставленных чиновников, не имеют доступа к глобальной сети. Ее заменяет национальная сеть «Кванмён».
На вершине рейтинга расположились 11 стран с результатом 92 балла из 100: Бельгия, Восточный Тимор, Дания, Исландия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Финляндия.
Между тем в России несколькими днями ранее стало известно, что Минцифры разослало крупнейшим интернет-компаниям методические рекомендации по выявлению VPN. Отныне платформы обязаны самостоятельно проверять, использует ли клиент средства обхода блокировок.