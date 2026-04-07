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CBS: США задействовали более 150 самолетов для спасения пилота F-15E в Иране

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  • 7.04.2026, 4:58
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CBS: США задействовали более 150 самолетов для спасения пилота F-15E в Иране

Военнослужащий провел почти двое суток в тылу противника.

США направили свыше 150 самолетов для поиска и эвакуации пилота F-15E, катапультировавшегося над Ираном, сообщил CBS News со ссылкой на источники.

Военнослужащий провел почти двое суток в тылу противника, укрываясь в горной местности. Президент США Дональд Трамп приостановил другие военные операции против Ирана и сосредоточил ресурсы на спасении пилота. Поиск велся по сигналу аварийного маяка, эвакуация прошла утром в воскресенье по местному времени.

Истребитель-бомбардировщик F-15E из состава 48-го авиакрыла ВВС США был сбит 3 апреля в районе к юго-востоку от Исфахана. Первого члена экипажа эвакуировали днем с применением вертолетов и самолетов-заправщиков, которые подверглись обстрелу.

Второй член экипажа находился примерно в 16 км от места приземления напарника. Иранская сторона объявила награду $60 тыс. за его поимку. Раненого офицера обнаружили через 36 часов и вывезли на лечение в Кувейт.

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