ВСУ ликвидировали 16 российских наемников из Камеруна 7.04.2026, 13:58

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Кремль признал эту информацию.

Власти Камеруна сообщили, что российские официальные источники подтвердили гибель 16 граждан страны, сражавшихся на стороне России в войне с Украиной Это первый раз, когда центральноафриканская страна официально комментирует участие своих граждан в продолжающейся войне, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В заявлении МИД Камеруна родственников погибших призвали связаться с дипломатами в столице Яунде. В дипломатической ноте, датированной понедельником и доступной агентству Reuters, погибших назвали «военными подрядчиками камерунской национальности», действовавшими в «зоне специальной военной операции» — термин, которым Россия обозначает войну в Украине.

В заявлении и дипломатической ноте не уточнялось, каким образом мужчины оказались на стороне России, а также не сообщались детали их гибели — место, время и обстоятельства остаются неизвестными. Посольство России в Яунде на момент публикации не ответило на запрос Reuters.

Ранее Украина сообщала, что более 1,700 африканцев сражаются на стороне России, хотя эксперты полагают, что реальное число может быть выше. Российские власти отрицают незаконный набор африканских граждан для участия в конфликте.

Внутренний меморандум министра обороны Камеруна от марта 2025 года, доступный Reuters, выражает обеспокоенность по поводу того, что солдаты покидают страну для участия в войне в Украине, и предписывает командирам строго контролировать свои подразделения. Камерун заявлял, что официально не направляет войска за границу вне рамок международных и региональных мандатов, и предупреждал граждан о недопустимости участия в иностранных конфликтах.

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