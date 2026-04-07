WSJ: Союзники по НАТО незаметно помогают США в войне с Ираном 7.04.2026, 14:17

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Несмотря на публичную критику со стороны Трампа.

Несмотря на публичную критику со стороны президента США Дональда Трампа, ряд стран НАТО активно помогают Америке в подготовке и проведении операций против Ирана. По данным источников, Великобритания, Германия, Италия, Португалия и даже Франция предоставляют базы, разрешения на пролет и логистическую поддержку, что позволяет США эффективно действовать в регионе, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Так, Лондон разрешил использовать британские базы для ударов по иранским ракетным объектам, Португалия подтвердила доступ к авиабазе Лажеш на Азорских островах, а Германия держит открытой базу Рамштайн, важный узел для логистики и операций с беспилотниками. Италия и Франция предоставляют доступ к своим объектам при соблюдении определенных условий, тогда как Испания отказала в использовании базы Рота и воздушного пространства для операций, однако маршруты просто перенаправили через другие страны Европы.

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич подчеркнул, что именно поддержка европейских союзников делает возможным быстрое развертывание американских сил и их способность проецировать мощь далеко за пределы Европы. Доступ к базам, заправка, техобслуживание и логистика остаются «скелетом» американской военной мощи.

Политически многие европейские страны дистанцируются от войны и призывают к деэскалации, но на практике они обеспечивают американским силам жизненно важные возможности. Эксперты отмечают, что без этого союзнического сотрудничества операции США стали бы более дорогими, медленными и рискованными.

Это демонстрирует важность Европы для США, несмотря на отсутствие публичной поддержки войны в Иране, она остается стратегически незаменимой для США и для всего трансатлантического альянса.

Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе подтверждает важность практического сотрудничества и демонстрирует, что Европа не просто потребитель американской безопасности, но и часть глобальной системы ее проекции.

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