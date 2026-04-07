Авиация Израиля нанесла удар по крупному НПЗ в Иране 4 7.04.2026, 16:20

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Завод производил материалы для баллистических ракет.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по еще одному иранскому нефтехимическому объекту – заводу недалеко от Шираза на юге Ирана.

Предприятие использовалось для производства не только бензина, но и материалов для взрывчатых веществ и баллистических ракет.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что завод - один из немногих оставшихся подобных объектов на территории Ирана.

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