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Авиация Израиля нанесла удар по крупному НПЗ в Иране

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  • 7.04.2026, 16:20
  • 3,154
Авиация Израиля нанесла удар по крупному НПЗ в Иране

Завод производил материалы для баллистических ракет.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по еще одному иранскому нефтехимическому объекту – заводу недалеко от Шираза на юге Ирана.

Предприятие использовалось для производства не только бензина, но и материалов для взрывчатых веществ и баллистических ракет.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что завод - один из немногих оставшихся подобных объектов на территории Ирана.

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