США бьют Иран его же оружием 7.04.2026, 16:29

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Пентагон стал использовать недорогие ударные дроны.

США начали активно применять в конфликте с Ираном новый ударный беспилотник LUCAS — систему, созданную на основе иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Этот шаг стал заметным поворотом в военной стратегии Вашингтона и отражает переосмысление подходов к современным конфликтам, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

LUCAS (Малозатратная беспилотная боевая ударная система) — это недорогой ударный дрон с дальностью до 800 км, способный поражать инфраструктуру, системы ПВО и ракетные установки. Его главное преимущество — цена, около $35 тысяч за единицу против примерно $2 млн за крылатую ракету Tomahawk.

По данным Пентагона, такие беспилотники уже использовались для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции, позициям противовоздушной обороны и пусковым установкам. Они действуют в связке с традиционными средствами — авиацией, ракетами и системами HIMARS.

Ключевая особенность LUCAS — возможность массового применения. Одновременный запуск десятков и сотен дронов позволяет перегружать системы ПВО, вынуждая противника тратить дорогие перехватчики на уничтожение дешевых целей.

США переходят от опоры на ограниченное число дорогих вооружений к массовому использованию дешевых и быстро воспроизводимых систем. Фактически Вашингтон начал применять против Ирана ту же тактику, которую ранее активно использовал сам Тегеран.

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