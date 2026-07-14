В Беларуси продают целый военный городок

В Беларуси продают целый военный городок1
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Цена выглядит символической.
На площадке «БУТБ-Имущество» выставлен необычный лот — бывший военный городок в Крупках Минской области. Стартовая цена — всего 13 базовых величин (585 рублей). По меркам рынка недвижимости — почти даром, пишет BGmedia.
Но за скромной цифрой стоит внушительный комплекс.
В состав лота входят:
12 зданий общей площадью около 3,5 тыс. кв. м;
штаб, КПП, столовая, клуб;
гаражи и бывший госпиталь;
почти километр электросетей;
земельный участок площадью около 6,5 га (в аренду на 50 лет).
Городок расположен на лесной окраине Крупок. В двух километрах — железная дорога и трасса М1 Брест–Минск–граница РФ. Рядом течет река. Место живописное, но инфраструктура требует серьезных вложений.
Условия: купить мало — нужно еще вложиться
Формально назначение можно менять. Инвесторам разрешают разместить производство, логистический центр, агротуристический комплекс или даже жилье.
Однако новый собственник обязан:
начать использовать объект в течение шести месяцев;
провести реконструкцию или снос в течение пяти лет;
благоустроить территорию;
построить необходимые инженерные сети.
Проще говоря, цена входа низкая, но дальнейшие расходы могут оказаться куда более существенными.
Третья попытка продажи
Самое показательное — это уже третий аукцион. Ранее цену снижали почти на 80%.
В декабре прошлого года «Белсат» писал о второй попытке продать бывшую воинскую часть в Крупках. Тогда речь шла о 13 зданиях, которые простаивают более десяти лет.
В райисполкоме уверяли, что у объектов «есть потенциал». Электросети сохранены, площадка готова к переоборудованию. Но, судя по всему, инвесторов пока не нашлось.
Местные жители вспоминают, что в 1980-х рядом с городком снимали отдельные сцены фильма «Государственная граница». Моста, где проходили съемки, уже нет. Осталась только природа и пустующие корпуса.
Почему не покупают?
Причины лежат на поверхности. С одной стороны — привлекательная цена и большая территория. С другой — удаленность от крупных городов, необходимость капитальных вложений и бюрократические обязательства.
В условиях экономической неопределенности желающих рисковать немного.