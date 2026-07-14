В Беларуси продают целый военный городок 1

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Цена выглядит символической.

На площадке «БУТБ-Имущество» выставлен необычный лот — бывший военный городок в Крупках Минской области. Стартовая цена — всего 13 базовых величин (585 рублей). По меркам рынка недвижимости — почти даром, пишет BGmedia.

Но за скромной цифрой стоит внушительный комплекс.

В состав лота входят:

12 зданий общей площадью около 3,5 тыс. кв. м;

штаб, КПП, столовая, клуб;

гаражи и бывший госпиталь;

почти километр электросетей;

земельный участок площадью около 6,5 га (в аренду на 50 лет).

Городок расположен на лесной окраине Крупок. В двух километрах — железная дорога и трасса М1 Брест–Минск–граница РФ. Рядом течет река. Место живописное, но инфраструктура требует серьезных вложений.

Условия: купить мало — нужно еще вложиться

Формально назначение можно менять. Инвесторам разрешают разместить производство, логистический центр, агротуристический комплекс или даже жилье.

Однако новый собственник обязан:

начать использовать объект в течение шести месяцев;

провести реконструкцию или снос в течение пяти лет;

благоустроить территорию;

построить необходимые инженерные сети.

Проще говоря, цена входа низкая, но дальнейшие расходы могут оказаться куда более существенными.

Третья попытка продажи

Самое показательное — это уже третий аукцион. Ранее цену снижали почти на 80%.

В декабре прошлого года «Белсат» писал о второй попытке продать бывшую воинскую часть в Крупках. Тогда речь шла о 13 зданиях, которые простаивают более десяти лет.

В райисполкоме уверяли, что у объектов «есть потенциал». Электросети сохранены, площадка готова к переоборудованию. Но, судя по всему, инвесторов пока не нашлось.

Местные жители вспоминают, что в 1980-х рядом с городком снимали отдельные сцены фильма «Государственная граница». Моста, где проходили съемки, уже нет. Осталась только природа и пустующие корпуса.

Почему не покупают?

Причины лежат на поверхности. С одной стороны — привлекательная цена и большая территория. С другой — удаленность от крупных городов, необходимость капитальных вложений и бюрократические обязательства.

В условиях экономической неопределенности желающих рисковать немного.

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