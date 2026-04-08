закрыть
14 июля 2026, вторник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль прокомментировал перемирие с Ираном

1
  • 8.04.2026, 9:48
  • 4,566
Израиль прокомментировал перемирие с Ираном

На «Хезболлу» прекращение огня не распространяется.

В Израиле заявили, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на войну в Ливане против группировки «Хезболла». Об этом сообщает Associated Press.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану на две недели.

Однако в офисе уточнили, что это не касается войны с «Хезболлой» в Ливане.

Там также отметили, что перемирие зависит от открытия Ираном Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны Ближнего Востока.

В Израиле добавили, что поддерживают усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной или ракетной угрозы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли