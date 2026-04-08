Израиль прокомментировал перемирие с Ираном

Израиль прокомментировал перемирие с Ираном1
- 8.04.2026, 9:48
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На «Хезболлу» прекращение огня не распространяется.
В Израиле заявили, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на войну в Ливане против группировки «Хезболла». Об этом сообщает Associated Press.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану на две недели.
Однако в офисе уточнили, что это не касается войны с «Хезболлой» в Ливане.
Там также отметили, что перемирие зависит от открытия Ираном Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны Ближнего Востока.
В Израиле добавили, что поддерживают усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной или ракетной угрозы.