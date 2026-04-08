Израиль прокомментировал перемирие с Ираном 1 8.04.2026, 9:48

4,566

На «Хезболлу» прекращение огня не распространяется.

В Израиле заявили, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на войну в Ливане против группировки «Хезболла». Об этом сообщает Associated Press.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану на две недели.

Однако в офисе уточнили, что это не касается войны с «Хезболлой» в Ливане.

Там также отметили, что перемирие зависит от открытия Ираном Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны Ближнего Востока.

В Израиле добавили, что поддерживают усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной или ракетной угрозы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com