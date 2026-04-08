ISW: Путин боится бунта и начал чистки

ISW: Путин боится бунта и начал чистки7
- 8.04.2026, 11:17
- 8,878
Местных чиновников делают козлами отпущения.
Кремль начал закрытую подготовку к замене руководителей сразу трёх стратегически важных регионов России — Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан. Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW), ссылаясь на источники внутри российской власти.
Три информированных собеседника подтвердили, что обсуждается замена губернаторов Гладкова, Богомаза и Меликова. При этом отмечается, что Белгородская и Брянская области граничат с Украиной.
Формальной причиной возможной отставки Гладкова называют состояние здоровья. Однако российские военные блогеры продвигают другую версию: слухи начали распространяться после того, как губернатор раскритиковал отключение интернета и Telegram в приграничных районах. Аналитики ISW отмечают, что именно после этого позиции Гладкова резко пошатнулись.
Эксперты ISW полагают, что Москва пытается переложить ответственность за провалы в сфере безопасности на местных чиновников.
«Кремль, возможно, делает местных чиновников козлами отпущения за собственные неудачи в адекватном реагировании на украинское вторжение в Курскую область в 2024 году и трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах», — говорится в отчёте.
Подобный сценарий уже реализовали в Курской области, где был заменён губернатор Алексей Смирнов. Если Гладкова и Богомаза также отстранят, это будет означать полное обновление руководства во всех регионах, граничащих с северной частью Украины.
Аналитики отмечают, что главная цель перестановок — минимизировать риски протестного голосования на фоне недовольства жителей приграничных территорий, живущих под постоянной угрозой обстрелов.
«Кремль надеется отвлечь недовольство в приграничных районах от президента России и правящей партии накануне выборов в сентябре 2026 года», — заключают эксперты ISW.