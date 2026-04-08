ISW: Путин боится бунта и начал чистки 7 8.04.2026, 11:17

8,878

Местных чиновников делают козлами отпущения.

Кремль начал закрытую подготовку к замене руководителей сразу трёх стратегически важных регионов России — Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан. Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW), ссылаясь на источники внутри российской власти.

Три информированных собеседника подтвердили, что обсуждается замена губернаторов Гладкова, Богомаза и Меликова. При этом отмечается, что Белгородская и Брянская области граничат с Украиной.

Формальной причиной возможной отставки Гладкова называют состояние здоровья. Однако российские военные блогеры продвигают другую версию: слухи начали распространяться после того, как губернатор раскритиковал отключение интернета и Telegram в приграничных районах. Аналитики ISW отмечают, что именно после этого позиции Гладкова резко пошатнулись.

Эксперты ISW полагают, что Москва пытается переложить ответственность за провалы в сфере безопасности на местных чиновников.

«Кремль, возможно, делает местных чиновников козлами отпущения за собственные неудачи в адекватном реагировании на украинское вторжение в Курскую область в 2024 году и трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах», — говорится в отчёте.

Подобный сценарий уже реализовали в Курской области, где был заменён губернатор Алексей Смирнов. Если Гладкова и Богомаза также отстранят, это будет означать полное обновление руководства во всех регионах, граничащих с северной частью Украины.

Аналитики отмечают, что главная цель перестановок — минимизировать риски протестного голосования на фоне недовольства жителей приграничных территорий, живущих под постоянной угрозой обстрелов.

«Кремль надеется отвлечь недовольство в приграничных районах от президента России и правящей партии накануне выборов в сентябре 2026 года», — заключают эксперты ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com