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Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

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  • 9.04.2026, 12:18
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Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Самолет-разведчик летел с выключенным транспондером.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, говорится в заявлении командования в X.

В ведомстве сообщили, что пара истребителей F-16 ВВС осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из района ответственности российского Ил-20.

Отмечается, что самолет радиоэлектронной разведки выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом он не нарушил польское воздушное пространство.

Военные разъяснили, что подобные действия – перехват и сопровождение – являются стандартной практикой, которая применяется для воздушных судов, нарушающих правила.

«Благодаря процедуре перехвата можно немедленно установить характер полета, оценить потенциальную угрозу и – в случае необходимости – принять корректирующие меры, такие как изменение курса или направление воздушного судна на посадку. Эти меры позволяют ограничить риск инцидентов и обеспечить безопасность как гражданского воздушного движения, так и критической инфраструктуры», – пояснили в командовании.

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