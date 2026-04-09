Литва переносит запасы продовольствия и топлива от границы с Беларусью

Литва переносит запасы продовольствия и топлива от границы с Беларусью2
- 9.04.2026, 12:27
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Более половины резервов уже вывезены из приграничных районов.
Литовские склады с экстренными запасами продовольствия, топлива и других товаров будут перенесены дальше от беларусской границы к 2027 году. Об этом сообщили в Национальном центре управления кризисами Литвы (NKVC), пишет LRT.
Склады планируется вынести из приграничных районов. При этом в Центре подчеркнули, что 60% резервов уже перемещены в центральную часть страны. Запасы гражданской защиты, находящиеся в ведении Департамента пожарной охраны и спасательных служб, будут перенесены в 2027 году после строительства двух новых складов в центральной и северной Литве.
Государственный резерв используется в чрезвычайных ситуациях или кризисах, а также в случае мобилизации или объявления чрезвычайного положения или войны.