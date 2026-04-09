Глава Минобороны Великобритании обратился к Путину 3 9.04.2026, 14:23

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Лондон задействовал вооруженные силы для сдерживания российских субмарин в своих водах.

Великобритания направила свои вооруженные силы для предотвращения возможных атак российских подводных лодок на кабели и трубопроводы, когда они провели около месяца в британских водах ранее в этом году, сообщил в четверг министр обороны страны Джон Хили, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, британские силы совместно с союзниками, включая Норвегию, отслеживали и сдерживали опасную деятельность российских судов. Хили отметил, что обнародование операции направлено на то, чтобы Путин знал о том, что подводные лодки были замечены.

«Мы видим вас. Мы видим все, что вы делаете вблизи наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, что любая попытка их повреждения будет иметь серьезные последствия», — заявил министр, обращаясь к Путину.

Хили подчеркнул, что российские субмарины покинули британские воды и направились на север, а признаков повреждений подводной инфраструктуры не зафиксировано. «Наши вооруженные силы не оставили им никаких сомнений в том, что за ними ведется наблюдение, их перемещения не были тайными, как планировал президент Путин, и их попытка скрытой операции была раскрыта», — добавил он.

Министр обороны сообщил, что операция российских сил включала атомную ударную подводную лодку класса «Акула» и две специализированные субмарины Главного управления глубоководных исследований (ГРУГИ) Москвы.

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