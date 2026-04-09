Россельхознадзор не пустил в Беларусь 700 кг муки 5 9.04.2026, 15:30

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Грузовик вернули в Москву.

Россельхознадзор остановил и развернул грузовик с 700 килограммами пшеничной муки, который направлялся из Москвы в Гродненскую область, из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов на продукцию.

Лабораторная экспертиза показала, что образцы не содержат карантинных вредителей. Тем не менее, груз всё равно не был допущен на территорию Беларуси.

Грузовик вернули в Москву, а перевозчика, гражданство которого не указано, привлекли к административной ответственности.

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