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Россельхознадзор не пустил в Беларусь 700 кг муки

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  • 9.04.2026, 15:30
  • 1,992
Россельхознадзор не пустил в Беларусь 700 кг муки

Грузовик вернули в Москву.

Россельхознадзор остановил и развернул грузовик с 700 килограммами пшеничной муки, который направлялся из Москвы в Гродненскую область, из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов на продукцию.

Лабораторная экспертиза показала, что образцы не содержат карантинных вредителей. Тем не менее, груз всё равно не был допущен на территорию Беларуси.

Грузовик вернули в Москву, а перевозчика, гражданство которого не указано, привлекли к административной ответственности.

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