Россельхознадзор не пустил в Беларусь 700 кг муки

Россельхознадзор не пустил в Беларусь 700 кг муки5
- 9.04.2026, 15:30
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Грузовик вернули в Москву.
Россельхознадзор остановил и развернул грузовик с 700 килограммами пшеничной муки, который направлялся из Москвы в Гродненскую область, из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов на продукцию.
Лабораторная экспертиза показала, что образцы не содержат карантинных вредителей. Тем не менее, груз всё равно не был допущен на территорию Беларуси.
Грузовик вернули в Москву, а перевозчика, гражданство которого не указано, привлекли к административной ответственности.