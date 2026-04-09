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Верховный лидер Ирана: Вы становитесь свидетелями чуда

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  • 9.04.2026, 21:13
  • 19,906
Верховный лидер Ирана: Вы становитесь свидетелями чуда
Моджтаба Хаменеи

Хаменеи обратился к странам Персидского залива.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива.

«Вы становитесь свидетелями чуда. Смотрите внимательно, займите правильную сторону и не поддавайтесь лживым обещаниям дьяволов. Мы ждем от вас адекватной реакции, чтобы проявить к вам наше братство, но это возможно лишь в том случае, если вы отвергнете высокомерные державы, которые вас эксплуатируют», — сказал он.

Хаменеи предупредил, что Иран не оставит в покое США и Израиль, напавших на страну, и обязательно потребует репараций за весь ущерб, причиненный ей.

«Мы непременно перейдем к новому этапу управления Ормузским проливом. Мы не искали и не ищем войны, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, действуя в единстве со всем «Фронтом сопротивления», — заявил он.

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