Усик эффектно победил Верховена 2 24.05.2026, 9:14

3,326

Фото: Getty Images

Украинец защитил статус лучшего супертяжеловеса планеты.

Александр Усик победил Рико Верховена в грандиозном бою в Египте. Украинец защитил статус лучшего супертяжеловеса планеты и разрушил мечту нидерландца о сенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Бой за статус короля: как разворачивался бой

Поединок у подножия пирамид выдался для украинца одним из самых сложных в карьере из-за невероятного давления значительно более тяжелого оппонента.

Верховен начал поединок чрезвычайно активно, пытаясь сразу зажать украинца, однако Александр Усик взвешенно действовал вторым номером и пытался держать мощного кикбоксера на безопасной дистанции.

Уже в третьем раунде соперники устроили плотный и бескомпромиссный обмен ударами, во время которого у нидерландца прошел очень острый и опасный выпад.

К середине четвертого раунда Усик заметно включил фирменную скорость, благодаря чему у него прошли эффектные апперкоты и серия точных комбинаций, хотя тяжелый удар с правой руки от Верховена также достиг своей цели.

Активность нидерландского бойца не угасала и во второй половине поединка, ведь он впервые в своей карьере перешагнул границу шестого раунда, а затем продолжил остро и настойчиво атаковать в восьмом.

Критический момент для нашего чемпиона наступил в девятом раунде, когда Верховену удалось канат за канатом прижать Усика к ограждению ринга.

В конце десятой трехминутки между бойцами вспыхнул ожесточенный размен, во время которого Александр решительно пошел на штурм, а Рико мгновенно ответил собственным тяжелым контрударом.

Финальный аккорд в 11-м раунде и абсолютное доминирование

Яркая развязка этого напряженного противостояния наступила в одиннадцатом раунде, когда Александр Усик поймал соперника мощным прямым ударом и отправил Верховена в тяжелый нокдаун.

Нидерландец сумел подняться и продемонстрировал характер, но следующая молниеносная комбинация от украинца окончательно капитулировала оппонента, зафиксировав досрочную победу Усика нокаутом.

На кону грандиозного поединка на плато Гиза стояли пояса WBC и The Ring, которые украинец эффектно отстоял в ринге, параллельно удержав звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF, а также завоевав эксклюзивный пояс от WBC под названием Король Нила.

Этот триумф стал двадцать пятой юбилейной победой в профессиональной карьере непобедимого Александра Усика и позволил ему в шестой раз подряд успешно защитить свои чемпионские титулы после перехода в королевский супертяжелый дивизион.

WHAT THE FUCK ARE YOU DOING REFFERE,ROBBED ASF,RICO IS THE WINNER,RICO WINNIG AND REFFERE MUST DOING SOMETHING TO HELP USYK,FUCKING BULLSHIT #UsykRico pic.twitter.com/ruBh59f7b7 — MalyMMA (@MalekUfcBets) May 23, 2026

Безумные миллионы: сколько заработали боксеры

Кроме очередного успеха, этот бой принес украинцу один из крупнейших гонораров в карьере. По информации европейских СМИ, Усик заработал около 100 миллионов долларов (86 миллионов евро).

Для его соперника Рико Верховена финансовые условия также стали рекордными. Хотя точная сумма нидерландца не разглашается, сам боксер накануне признал, что это его самый большой заработок в жизни:

«Я не могу называть точные цифры, но как кикбоксер я никогда не получал таких денег. Это совсем другой уровень», - поделился Верховен перед выходом на ринг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com