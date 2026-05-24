В Борисове пассажиры жестоко избили женщину-таксиста 4 24.05.2026, 14:43

В ночь с 9 на 10 мая в Борисове жестоко избили женщину-таксиста. Информацию об этом журналисты нашли в сообществе «Таксобро» — объединении людей, работающих в сфере такси.

Инцидент произошел после обычного ночного заказа. Женщина-таксист взяла поездку с молодой парой и маленьким ребенком. Во время поездки пассажиры уснули, а на конечной точке водитель не смогла их разбудить.

Когда таксистка в очередной раз попыталась привести пассажиров в чувство, мужчина внезапно набросился на нее с кулаками. По словам представителей «Таксобро», позже к избиению присоединилась и его спутница — женщину-таксиста били вдвоем руками и ногами прямо в машине.

Как видно на видео с регистратора, снятом во время конфликта, женщину били не только руками, но и ногами — в том числе по лицу. Маленький ребенок, находившийся в это время в машине, плакал. Видео подтверждает, что водитель пыталась разбудить уснувших пассажиров и попросить оплатить поездку, после этого мужчина, а затем и жена последнего стали избивать ее.

В результате водитель получила серьезные травмы и оказалась в больнице. Известно, что ей уже провели операцию. «Меня прооперировали, подняли вот эту кость. Да, в больнице лежу», — рассказала пострадавшая.

Заявление в милицию уже написано, побои зафиксированы, а проверкой занимаются правоохранители.

