На Витебщине девочка встретила медведя прямо на даче 1 24.05.2026, 15:38

Зверь отдыхал во дворе между деревьями.

Популяция медведей в Беларуси увеличивается, и встречи людей с косолапыми происходят все чаще.

Звери не стесняются и сами приходят в гости. Так, один из бурых разорил пасеку в деревне Стариновичи Шумилинского района (Витебщина). Заходил полакомиться пять ночей подряд, рассказали в эфире ОНТ.

Хозяин перепробовал разные способы, чтобы отпугнуть медведя. В итоге пошел на крайние меры – установил электропастуха на 12 вольт. Но и это не смутило мишку – тот разорвал проволоку под напряжением и вновь принялся уничтожать ульи.

В деревню Галиново медведь тоже наведывается в гости к местным, причем уже лет пять. Как говорят жители, не шкодничает, но шороху наводит.

Один раз его встретила маленькая девочка. Она играла во дворе дачи и заметила косолапого прямо на участке – отдыхал между деревьями.

К счастью, девочка сразу позвала папу. Тот стал прогонять зверя. Мужчина действовал как в тумане, говорит, сработал отцовский инстинкт:

«Вы знаете, при встрече с медведем, конечно, испытал большой шок. Но в данный момент я только вспомнил, что они боятся громких звуков, начал хлопать в ладоши. Ну да, действительно, это помогло. Медведь ушел».

Спустя какое-то время мишка попал в объектив на поле возле дачи. И после того, что рассказали семье местные, летний отпуск в деревне оказался под вопросом.

Что делать при встрече с медведем

Как отмечает ведущий охотовед Городокского охотничьего хозяйства Юрий Леонов, шансы человека в поединке с этим зверем равны нулю.

«Сила удара лапы медведя составляет более полутора тонн, что соответствует встрече человека с автомобилем на скорости 70 км/ч. Скорость движения лапы более 100 км/час, а своими зубами он способен перекусить ствол гладкого охотничьего ружья», – рассказал Леонов.

Поэтому нужно делать все, чтобы предотвратить встречу «лицом к лицу». Это реально сделать: помогут громкие разговоры, музыка на мобильном телефоне, присвистывания – все, что создает шум и пугает зверя.

В экстренных случаях, если медведь все-таки подошел близко, правила поведения другие.

«В первую очередь ведите себя спокойно, с ним разговаривайте, ни в коем случае не убегайте, потому что он бегает намного быстрее нас. И пытайтесь постепенно отходить в сторону, желательно подветренную, потому что запах человека всегда отпугивает дикое животное», – советует охотовед.

Нужно попытаться встать выше, чтобы казаться немножко больше, поднять руки и уже более уверенно, чуть громче разговаривать с животным, пытаться его отпугнуть: можно постучать по дереву, похлопать в ладоши.

За 2025 год популяция бурого медведя в Беларуси увеличилась более чем на 200 особей. Всего по стране специалисты насчитали почти 1300 косолапых.

