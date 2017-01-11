ЧП на борту самолета «Белавиа»? 11.01.2017, 19:15

Большую часть полета самолет летел на высоте 2700 метров со средней скоростью 600 км/ч.

Об это сайту charter97.org сообщил читатель.

«Вчера 09.01.2017 я летел рейсом Белавиа B2941 из Минска в Санкт-Петербург. Буквально через несколько минут после взлета командир воздушного судна объявил по громкой связи: «Уважаемые пассажиры, у самолета возникли технические неполадки - «отключились приборы» (возможно «отключились мониторы») и самолет не может набрать высоту. В связи с этим мы постараемся долететь на высоте около 3000 м, лететь будем дольше, но топлива у нас хватит. Извините за некоторый дискомфорт - двигатели будут работать несколько громче».

Далее самолет продолжил полет на достаточно низкой для перелета и непривычной для пассажиров высоте. Пассажиры нервничали, но полет прошел спокойно, после посадки весь салон аплодировал пилотам!

Согласно данным flightradar24, большую часть полета самолет летел на высоте 2700 м со средней скоростью 600 км/ч.

Отметим, большинство пассажирских самолетов-лайнеров летят на высоте 9000 - 12 000 м.

Запись полета доступна по ссылке.