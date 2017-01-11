закрыть
11 января 2017, среда, 19:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЧП на борту самолета «Белавиа»?

  • 11.01.2017, 19:15

Большую часть полета самолет летел на высоте 2700 метров со средней скоростью 600 км/ч.

Об это сайту charter97.org сообщил читатель.

«Вчера 09.01.2017 я летел рейсом Белавиа B2941 из Минска в Санкт-Петербург. Буквально через несколько минут после взлета командир воздушного судна объявил по громкой связи: «Уважаемые пассажиры, у самолета возникли технические неполадки - «отключились приборы» (возможно «отключились мониторы») и самолет не может набрать высоту. В связи с этим мы постараемся долететь на высоте около 3000 м, лететь будем дольше, но топлива у нас хватит. Извините за некоторый дискомфорт - двигатели будут работать несколько громче».

Далее самолет продолжил полет на достаточно низкой для перелета и непривычной для пассажиров высоте. Пассажиры нервничали, но полет прошел спокойно, после посадки весь салон аплодировал пилотам!

Согласно данным flightradar24, большую часть полета самолет летел на высоте 2700 м со средней скоростью 600 км/ч.

Отметим, большинство пассажирских самолетов-лайнеров летят на высоте 9000 - 12 000 м.

Запись полета доступна по ссылке.


Мнение

Лукашенко загибается без денег Радиной
Лукашенко загибается без денег Радиной Наталья Радина
Нельзя быть хитрее всех
Нельзя быть хитрее всех Мечислав Гриб
Массы народные и углеводородные
Массы народные и углеводородные Ирина Халип
Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле