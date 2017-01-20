17 февраля – Марш рассерженных белорусов 50 20.01.2017, 17:43

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Фото: EPA

Белорусский Национальный Конгресс проводит 17 февраля, в 18:00 акцию протеста против декрета «о тунеядцах».

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, которое поступило в редакцию Charter97.org:

На протяжении последних лет режим Лукашенко вместо проведения реформ пытается спасти бюджет с помощью новых поборов. Без убедительных обоснований повышается плата за услуги ЖКХ. Растут налоги для предпринимателей. Последней точкой стало принятие Декрета №3 «О предотвращении социального иждивенчества», который ввел новый сбор на финансирование государственных расходов.

Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог в размере 360 рублей. Более 400 тысяч граждан страны несправедливо записали в «тунеядцы».

Антинародный и антиконституционный декрет затронул почти каждую семью. «Тунеядцами» власти считают домохозяек, которые присматривают за детьми, бывших студентов, военных, других граждан, которые не могут найти работу по специальности, соотечественников, которые вынуждены зарабатывать деньги за границей, так как возможности делать это на родине нет.

Декрет по сути вводит новую форму принудительного труда под угрозой наказания. Он не только противоречит статье 41 Конституции Республики Беларусь и международным правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь (Конвенция №105 «Об упразднении принудительного труда»), но и манипулирует терминами, искажает действительное положение и сознательно обманывает граждан относительно их «неучастия» в финансировании государственных расходов.

Рада Белорусского Национального Конгресса

- выражает солидарность с гражданами Беларуси, которые попали под действие антинародного декрета №3, указа №137 и других незаконных актов и требует от властей немедленной их отмены. Вместо того, чтобы придумывать новые поборы с собственного народа, стоит заняться экономическими реформами и созданием рабочих мест.

- поддерживает инициативу белорусского профсоюза РЭП о сборе подписей против Декрета №3, который начался 17 января, и присоединяется к ней. Мы призываем другие организации и граждан страны поддержать эту компанию.

- призывает к проведению 17 февраля, ровно через месяц после начала сбора подписей, Марша рассерженных белорусов. Акция начнется в 18:00 на Октябрьской площади в Минске.