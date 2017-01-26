Минобороны РФ заказало золотые пулеметы 22 26.01.2017, 12:20

Российским военным понадобилась партия эксклюзивного оружия Златоустовской оружейной фабрики.

После посещения Златоустовской оружейной фабрики Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных, сообщает defence.ru.

Больше всего министра заинтересовал пулемет «Максим», украшенный в технике златоустовской гравюры на стали.

Все оружие, которое украсят золотом, будет приведено в небоевое состояние. Эксклюзивные образцы распишут с помощью таких ювелирных техник, как гравировка, травление, золочение, чернение, серебрение, рисовка и подрезка по металлу.

Стоимость одного золотого пулемета «Максим» составит более 7 миллионов российских рублей (порядка 118 тысяч долларов). Украшенный пистолет-пулемет Шпагина будет стоить от 300 тысяч российских рублей (5 тысяч долларов).