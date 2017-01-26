Стали известны подробности задержания бизнесмена Александра Кныровича 26.01.2017, 14:59

Александр Кнырович

Фото: onliner.by

На данный момент известный бизнесмен находится в СИЗО КГБ.

Известный бизнесмен и блогер, основатель группы компаний «Сармат-СТИ» Александр Кнырович задержан в среду в Минске. Информацию подтвердили несколько источников в бизнес-кругах и родственники задержанного.

Еще в вторник Александр Кнырович был по делам в Швейцарии, а уже в среду пошел на допрос в КГБ Беларуси в качестве свидетеля и не вернулся. Как стало известно nn.by, он находится в СИЗО КГБ.

По информации журналистов оnliner.by, Кнырович задержан по подозрению в даче взятки чиновнику. Также в КГБ возникли вопросы по контрактам с российскими поставщиками.

Следственный комитет информацию о задержании Кныровича не подтвердил.

Как сообщает «Белсат», Александр Кнырович на прошлой неделе оценил стоимость резиденции в Шершунах, в которой, по рассказам местных жителей, отдыхает Лукашенко.

В своей программе «Выводы Кныровича» на канале «БелБизнесЧенэл» бизнесмен также резко высказывался об экономическом состоянии Беларуси.