«Безвиз» по-лукашенковски: иностранцев будут проверять по базам Беларуси и России 1 31.01.2017, 17:24

Прибывающие по безвизовому режиму в аэропорт Минска иностранцы будут проверяться через базы милиции и спецслужб Беларуси и России.

Об этом сегодня во время видеомоста, на котором обсуждались вопросы, связанные с введением в Беларуси безвизового въезда для граждан 80 государств, заявил белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, передает БелТА.

Эксперт акцентировал внимание, что безвизовый въезд будет разрешен только через минский аэропорт. Существует система безопасности самого аэропорта, система контроля безопасности пограничной службы, таможенной службы.

"Человек проходит полностью фильтрацию с точки зрения работы с базами, - указал Александр Тищенко. - Все проблемные лица, которые находятся в наших белорусских и российских базах, они будут проходить через этот фильтр баз. Поэтому говорить о том, что кто-то проблемный может проникнуть на территорию Беларуси и соответственно дальше как-то продвигаться на территорию России - это, по сути дела, вещь надуманная".

Официальные лица, в том числе с российской стороны, признают, что системы безопасности и контроля за въездом иностранных граждан не меняются.

"Причем это высказано на достаточно высоком уровне", - отметил эксперт. По его мнению, озабоченность по поводу решения о безвизовом въезде больше фигурирует в российских СМИ.

"Системы безопасности, выстроенные в рамках Союзного государства, действуют очень четко, - сказал Александр Тищенко. - Идет обмен данными на уровне всех служб, а не только пограничных".

Указом №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" с 12 февраля устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Действие документа распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Канаду, Японию и другие государства.