«Гудвины» с декретом №3 23 1.10.2017, 8:47

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Жулики из Дроздов скоро начнут торговать индульгенциями.

Незадолго до Марша рассерженных белорусов 2.0 власти решили переименовать декрет о «тунеядцах».

«Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости», — сообщил 28 сентября заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. Замминистра, наверное, забыл народную мудрость: как ни говори «халва – слаще не станет».

Дальше – больше. Оказалось, что по оригинальной задумке авторов нового декрета №3, население Беларуси огулом переводится в «податное сословие». Налог теперь обязаны платить абсолютно все: кто-то в качестве «занятого в экономике», кто-то – в качестве «незанятого». При этом «занят» ли на самом деле – абсолютно неважно, главное заплати. «С таким же успехом можно начать продавать индульгенции», - отмечают читатели Charter97.org. Редакция решила опубликовать наиболее интересные отзывы об обновленном и еще более абсурдном декрете №3:

«Поздно, неуважаемые прикорытники, менять декретики и указики. Народ решил: менять нужно всех вас!»

«А вы на их часы «розового золота» гляньте и на домики сиротские в Дроздах . Что бы одного такого дармоеда обеспечить , сколько надо ремесленников и ИП ободрать?»

«У гармониста «сбор с тунеядцев» не прокатил , теперь попробует более благозвучно обозвать свою обдираловку? Дать тебе «единый налог»? За какие заслуги? Как алкоголик под магазином, клянчит «на опохмел экономики».

«Встань на колени, шкловское недоразумение, и попроси прощения у людей за это придуманное в твоей голове мракобесие, пока у тебя еще есть такая возможность. Возьми лопату в зубы и закопай это безумие в землю, да поглубже. Родственникам тех людей, что покончили с собой с предсмертными записками – выплати материальную помощь за унижения и доведения до суицида, продав одну из своих машинок, пока у тебя такая возможность есть еще».

«Живете в Беларуси? Заплатите налог! Нет? Ну тогда оплатите сбор».

«Вы фильм «Убить дракона» смотрели? Там практически изложены правила, по которым можно провести импичмент в Беларуси. Может и не слово в слово, но смысл идентичный».

«Все эти жалкие потуги предельно примитивны: Лукашенко опять под другим соусом снова пытается обобрать народ. Но наш народ не настолько глуп, чтобы платить Лукашенко этот «тунеядский» побор. Я например не заплатил раньше, и не заплачу Лукашенко никогда».

«Тот же «тунеядский» позорный побор теперь вернулся в новой упаковке - плата якобы «самозанятых». А кому и какие услуги эти «самозанятые» будут оказывать при наших убогих африканских зарплатах - вопрос на засыпку. Где гарантия, что потом задним числом не примут хитрый документ, согласно которому прежде «вольные самозанятые» не окажутся по уши в долгах перед бюджетом? Нет таких гарантий, поскольку власть у нас ведет себя, как обычные наперсточники, готовые кинуть игрока в любой момент».

«Власти просты, как валенки. Либо платить налог на тунеядство, либо платить фиксированный налог, оформляя даже липовое ИП (чем занимаешься, контролировать не будут). Освободили себя от создания рабочих мест: сами создавайте и платите, или не создавайте и все равно платите».

«И кого они перехитрили? Вот хитрость – вызвать новую волну недовольства и ненависти народа».

«Это, брат, ноу-хау, луканомика 21-го века. Объяви себя швеей, заплати налог, а шить не нужно (Китай сошьет). Вот что такое IT-сфера для чиновника? Это виртуальность – нельзя пощупать, трудно посчитать. Это сложно. Но виртуальность привлекает, назвался самозанятым – постоянно гони гроши по таксе (такса зависит от слова: то есть кем обозвался). Это вот такая экономическая виртуальность, но с материальной реальностью. Не захотел обозваться – тут тебе в затылок декрет N3. Короче – плати бабки за то, что проживаешь на барской территории».

«Закон по содействию занятости»? Да не смешите людей во всем мире, не смешите. Давно пора привлечь к ответственности уголовной «законодателей» этих. Хватит издеваться над людьми!»

«Империя рушится, господа, и недолго вам осталось!»

«Может, пускай сразу разработают бланки индульгенций, как в средние века. Заплатил, записал туда и все… Ты чист перед нашей «властью». А то бедняжки все в поте лица…»

«Точно! Шкловский самозванец скоро начнет индульгенции за деньги продавать».

«Все понятно: если ты не зарегистрировался – платишь налог. А если ты зарегистрировался – то платишь все равно налог. Как бы он ни назывался – «единый» или «за тунеядство». Все равно платишь налог в любом случае».

«То есть пришла, сказала, что штукатурю, тупо заплатила и гуляй дальше. А чем это отличается от прежнего вымогательства? Можно дальше не работать, главное скажи и заплати. Это такое содействие в трудоустройстве? Нет слов».

«В этом-то и дело! Никому твоя работа не нужна, как и ты сам. Нужны только твои деньги. И все! Доработка декрета – всего лишь расширение их полномочий».

«Им главное вас «на карандаш» взять, потом потихоньку налог будут увеличивать и ФСЗН нарисуется, это уже проходили и ИП, и агротуристы».

«Так это получается – фейковое государство с фейковым президентом. Правитель изумрудного города, где все понарошку. Гудвин на троне посреди Дроздов».

Ну вот опять извратились, под любым предлогом хотят ввести подушную подать, безусловный доход для себя любимых - содрать денег, ничего не делая: «Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет фактически занят он в этой деятельности или нет». Профанация, подмена всех смыслов рулит этой безграмотной сворой от забора до обеда. Беспросветная ложь как работа и средство отъема денег у населения. У этих «небожителей» образовался свой толковый словарь терминов в стране дураков».

«В стране безработица, а с народа берут налоги за воздух. Ни в одной стране мира такого нет».

«Прощай, Саша, тут тебе даже Ермошина не поможет, так как всем очевидно, что твое время давно вышло».

«Хватит вникать в нюансы абсурдных по природе своей указов, декретов и постановлений. И самое главное – хватит пытаться приспособиться, к этому сюрреализму! Я не вникаю в этот бред. Я выхожу на Площадь в своем городе, каждый раз, когда собираются такие же, как я».

«Новый мем от Лукашенко: обмани, но заплати».

«Все 21 октября на колку дров в Минск со своим инвентарем. Поработаем на славу!»

«Весной с первого раза не дошло до так называемой власти. Нет декрету номер три, Лукашенко уходи! Надо повторить. И так, чтобы в третий раз повторять не пришлось. 21 октября в 14.00. Жыве Беларусь!»