Как изменились интерьеры минских ресторанов за последние полстолетия 8 10.10.2017, 12:59

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История Беларуси отобразилась в эволюции популярных мест ее столицы.

Минские кафе и рестораны — одна из любимых тем The Village Беларусь. Издание предлагает посмотреть, как изменились интерьеры кафе и ресторанов за последние шестьдесят — тридцать лет.

«Березка»: кафе в автосалоне

«Березка» (проспект Независимости, 40) — сейчас кафе «Березка» (сеть Golden Coffee)

Полукруглые здания на будущей площади Победы построили еще до войны. В начале пятидесятых в доме по четной стороне улицы открыли салон автомобилей. В 1958–м его перепрофилировали в закусочную-автомат (посетители покупали жетоны, бросали их в щель в прилавках и получали блюда), а в 1967–м тут открылось кафе «Березка». Летом 2015–го Минторг закрыл кафе за «просрочку» и другие нарушения. Заведение продали сети Golden Coffee, и летом 2016–го оно снова стало работать под именем «Березка».

«Весна»: здесь обедал убийца Кеннеди

«Весна» (проспект Независимости, 18) — сейчас кафе Elyana

Кафе «Весна» открылось ранней весной 1954 года и работало с восьми утра до полуночи. Под этой вывеской кафе просуществовало сорок лет. Здесь был отдельный зал для покупателей мороженого, а кондитерские изделия продавали и на вынос. В кафе иногда заходил и Ли Харви Освальд — предполагаемый убийца американского президента Джона Кеннеди.

«Юбилейный»: ресторан на месте мечети

«Юбилейный» (проспект Победителей, 19) — сейчас «Юбилейный»

Гостиница открылась в 1968 году: ее задумывали как «Интурист», но по случаю 50–летия образования БССР назвали «Юбилейная». В 13–этажной гостинице стояли финские лифты Kone — это был второй случай в советской истории, после московской гостиницы «Россия». Рядом с гостиницей появился и ресторан на 400 человек — причем построили его на месте старой мечети, которую ради этого снесли. «В его оформлении удачно сочетаются дерево, металл и синтетика. Одна из стен декорирована гербами белорусских городов. 240 фонарей будут попеременно освещать разными цветами танцевальную площадку, которая занимает центр ресторанного зала», — писали газеты в год открытия. Сейчас в пристройке, помимо самого ресторана, разместились еще и казино с боулингом.

«Журавинка»: котлеты из клюквы для дорогих гостей

«Журавинка» (улица Интернациональная, 25) — сейчас ресторан «Журавинка»

«Журавинка» появилась в Минске в 1968 году: это творение архитекторов Оксаны Ткачук и Натана Шпигельмана. Двухэтажный куб, панорамное остекление второго этажа, — краткое описание здания типичного советского шикарного ресторана. Молодежь называла такие заведения конюшнями: огромное помещение без перегородок, много столиков. Трехзальный ресторан славился блюдами из клюквы (не зря название переводится с беларуского как «клюковка»): бодрящим ягодным напитком «Журавинка» или одноименными котлетами с добавлением болотных ягод. В 2000 году ресторан перестроили. Исчезли деревянные люстры в виде свечей и радужное панно, изображающее беларускую свадьбу. Новый ресторан, как позже и гостиница Crowne Plaza, стал излюбленным местом отдыха для гостей из южных стран.

«Каменный цветок»: из стеклянного – в каменный

«Каменный цветок» (улица Толбухина, 10) — сейчас ресторан «Панда»

Ресторан круглой формы архитектор Юрий Шпит спроектировал еще в 1964 году, но открыли его лишь в 1970–м. Это был большой цилиндр с высокими стеклянными стенами и панорамным видом на улицу. Ресторан оставался прозрачным недолго: окна закрыли массивными малиновыми шторами. За вход в «Каменный цветок» платили полтора рубля: там каждый день играла живая музыка, выступали артисты филармонии и варьете. Потом фасад ресторана переделали, панорамные окна убрали, а цилиндр забетонировали, оставив лишь шестиугольные окошки-бойницы сверху, - теперь «цветок» уж точно стал каменным. Здание перекрашивали то в синий, то в коричневый цвета, многие годы оно простояло закрытым. И лишь в 2014 году здесь снова открылось заведение общепита.

«Космос»: непыльные дорожки далеких планет

«Космос» (Голодеда, 49) — сейчас торговый центр

Детское кафе «Космос» — прекрасная иллюстрация того, что в советском градостроительстве не людей вытягивали в центр города, поближе к объектам инфраструктуры, а сами объекты инфраструктуры тянули поближе к людям. Небольшой двухэтажный торговый центр построили в глубине микрорайона Чижовка–2 — его и не заметишь с окружающих улиц, надо целенаправленно идти за пятиэтажки. На первом этаже был продуктовый магазин, а на втором как раз устроили детское кафе. Космические пейзажи на стенах, цветные лампочки по всему периметру, но самое главное — дорожка с белыми квадратами в центре зала. Во время ходьбы по дорожке под квадратами вспыхивал свет, — просто космос для ребенка из восьмидесятых. От такого антуража и мороженое в вазочках, и напитки в стаканах с соломинкой становились вкуснее. Сейчас от «Космоса» остались только рисунки звезд и ракет на наружных стеклах торгового центра, а в самом здании прописались несколько магазинов и парикмахерская с солярием.

«Папараць-кветка»: конструктивная еда

«Папараць-кветка» (Свердлова, 2) — сейчас пустует

Здание в стиле конструктивизм по проекту архитектора И. Грубера открыли в 1936 году — огромное заведение стало называться фабрика-кухня. Тут были и столовая, и ресторан, и диетический зал, и кухня для продажи готовой еды навынос, и для доставки в гостиницы и лоточникам по городу. Фабрика еды могла за сутки приготовить 65 тысяч блюд. После войны объект быстро восстановили — снова работали и ресторан, и столовка, и диетическое кафе. В 1974 году ресторан фабрики-кухни стал называться «Папараць-кветка» — под такой вывеской он просуществовал до конца девяностых. Потом тут были клубы «Фараон» и Night Star, ирландский бар «Дрожжи United». В 2013-м последние арендаторы освободили помещения, и фабрику-кухню закрыли. Здание собираются реконструировать и открыть ресторан заново, но пока что выдающийся образец конструктивизма пустует. А название «Папараць-кветка» получил ресторан в торговом центре «Замок».

«Планета»: дорого-богато

«Планета» (проспект Победителей, 31/1) — сейчас ресторан «Планета»

«Планета» — это ресторан при одноименной 12–этажной гостинице, которая открылась в 1980 году. В ресторане было несколько залов и бар. Потолок одного из залов оформлен кессонами с яркой росписью. Но после ремонтов от этих украшений ничего не осталось: их заменили ниспадающими тканями и золотистыми панелями в стиле «дорого-богато».

«Беларусь»: из ресторана — в клуб и казино

«Беларусь» (улица Кирова, 13) — сейчас клуб Next, рестораны Dolce Vite и Empire и казино Diamond Princess при гостинице Crowne Plaza

Гостиницу построили еще до войны по проекту архитектора Воинова, он же помогал ее восстанавливать уже после освобождения Минска. Гостиница поначалу называлась «Белорусь» (именно так, через «о»), потом — «Беларусь», с 1987 года – «Свислочь», а потом уже Crowne Plaza. Еще при послевоенной гостинице был ресторан и продовольственный магазин. Справочник кафе и ресторанов Минска писал в 1980–м году: «Особой оригинальностью отличается «Мраморный зал» ресторана. Слегка притемненный свет художественно выполненных светильников и витражей создают особую атмосферу уюта, особенно в вечернее время. Очень удобно расположены в «Мраморном зале» столики: каждый чувствует себя здесь непринужденно».

«Реченька»: запутанная история

«Реченька» (не существует) — на его месте небоскреб Royal Plaza (проспект Победителей, 7)

«Реченька» было небольшой трехэтажной пристройкой к первому из группы административных зданий по Парковой магистрали. Оригинальная конструкция, напоминающая сложенную несколько раз «змейку», засветилась в фильме «Водитель автобуса». Возможно, именно за формы фасада кафе получило народное название «Паутинка». В 1993 году из кафе, стоявшем на ремонте, киллер убил известного бизнесмена и банкира Александра Лисничука. Вскоре «Реченьку» окончательно снесли, а в 2009 году на ее месте начали строить высотный бизнес-центр Royal Plaza.

«Рябинка»: светомузыка для молодежи по купленным билетам

«Рябинка» (Кальварийская, 62) – сейчас закрытые студия йоги и магазин лодок

Минские справочники разных лет указывали расположение кафе «Рябинка» то на улице Опанского (в 1993–м ее переименовали в Кальварийскую), то на соседней улице Бирюзова, причем иногда даже без номера дома. Похоже, появилось оно в начале семидесятых. Справочник минских «едален» сообщает: «В кафе-баре установлены музыкальные автоматы, работающие со световым эффектом. Разные двери, светильники в виде ягод рябины подчеркивают своеобразие интерьера. Это кафе пользуется популярностью у молодежи. Вход сюда по предварительно купленным билетам стоимостью 3 рубля. По этим билетам заранее накрывается стол, и посетителям остается потом только выбрать к закускам и фруктам коктейль или сок».

«Семь пятниц»: вышиванки для Железного Дровосека

«Семь пятниц» (проспект Независимости, 19) — сейчас «Мюзик Холл»

«Семь пятниц» называли первым частным кафе Минска, хотя открылось оно еще в восьмидесятых. Заведение в подвале сталинки было украшено картинами Николая Селещука, очень похожими на его же иллюстрации к беларуским детским книгам («Прагны багацей», «Сымон-музыка» и другим). На столы стелили вышитые в национальных узорах скатерти, а официантки ходили в вышиванках — еще за двадцать лет до того, как моду на них ввел Александр Лукашенко на саммите глав СНГ в Силичах в 2006–м. В начале «нулевых» тут было кафе «Гудвин», появилась скульптура Железного Дровосека. Потом названия стали меняться очень часто: зал игровых автоматов Palazzo, пивбар «Андеграунд», потом снова «Гудвин». В 2015-м вместо него открылся диско-бар Music Hall, но многие по привычке все равно называют заведение «Гудвином».

«Турист»: ресторан при «панельке»

«Турист» (проспект Партизанский, 81) — сейчас «Турист»

Гостиницу «Турист» по проекту Льва Погорелова начали строить в 1968 и закончили в 1973 году — она стала одной из первых в стране панельных гостиниц. Газеты обещали, что это будет самое высокое здание города: 16 этажей, как-никак. Западный торец ресторана украсили мозаикой «Беларусь партизанская» Александра Кищенко. К концу «нулевых» смальта стала осыпаться, но осенью 2015–го реставрацию мозаики завершили — и она стала выглядеть как новая. Народные мотивы в оформлении интерьера ресторана тоже сохранились до сих пор.

«Шынок у Лявона»: первый пивной ресторан

«Шинок у Лявона» (улица Веры Хоружей, 17) - сейчас «Шынок у Лявона»

«Шинок у Лявона» открылся 17 марта 1986 года и стал первым пивным рестораном города. Его стилизовали под деревенскую корчму: затемненное дерево, скульптуры из корневищ, керамическая крестьянская посуда, льняные ручники. В конце «нулевых» ресторан сменил имя на «Садко», но вскоре вернулся к своему исконному названию.