Горбачев увидел в РФ «много своих Каталоний» 8 10.10.2017, 20:03

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Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сказал, что в России есть собственные «Каталонии».

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в Советском Союзе, выступая на презентации в книжном магазине «Москва» своей новой книги «Остаюсь оптимистом», передает «Интерфакс».

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих «Каталоний», с которыми надо еще много разбираться», — сказал Горбачев.