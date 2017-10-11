Гиркин: За две недели Россия потеряла в Сирии около 100 солдат и наемников 15 11.10.2017, 10:56

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Игорь Гиркин

Россия продолжает разыгрывать сценарий «их там нет».

Россия потеряла около сотни военнослужащих за минувшие полмесяца боев в Сирии, следует из заявления бывшего лидера пророссийских сепаратистов Донбасса Игоря Гиркина. Соответствующую информацию он получил от бывшего бойца так называемой ЧВК "Вагнер", занимающейся отправкой в САР российских наемников, пишет сайт newsader.com.

"Только что говорил по телефону с бывшим бойцом "Вагнера", воевавшим на Донбассе и в Сирии. С его слов (а он служил в Славянской бригаде и у меня нет сомнений в словах этого человека), за последнюю неделю в его бывшем взводе – трое убитых и много раненых", — говорится на странице Гиркина в соцсети "Вконтакте".

"В Одинцово валяется в госпитале еще один мой бывший подчиненный - раненый в Сирии тоже в составе «Вагнера». И там он не просто «не один» — а несколько человек поступает каждую неделю. Особенно много — за 2 последних, — пишет он. — Из третьего источника мне известно, что (оценочно) за 2 минувших недели потери "официальных военных" под 20 человек «200-ми», а ЧВК, соответственно, потеряли больше раза в три. И это — «по минимуму»".

Таким образом, если учесть, что минимальное количество погибших в Сирии россиян составляет 80 человек, общее количество убитых может составлять до сотни и более.

По мнению Гиркина, рост числа убитых связан с интенсификацией боев за одну из ключевые места базирования ИГИЛ, в том числе Дейр-эз-Зор.

"Такие потери регулярных военных и наемников (которые, по сути, те же контрактники) вызваны резким усилением боев против ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора и Маядина, где русские (90% личного состава — славяне) ЧВК используются в качестве штурмовых подразделений (сирийцы "на подхвате"), а также атаками боевиков в провинции Хама — где ЧВК приходится выручать попадающие в "переделки" подразделения Военной полиции", — отмечает Гиркин.

По его словам, в зоне боев за населенные пункты "вместо сирийцев" используется "русское пушечное мясо".

"В тех самых "сухопутных боях", которых наш неуважаемый президент обещал категорически избегать в начале Сирийской авантюры", — возмутился бывший командир пророссийских боевиков.

Представленные Гиркиным данные согласуются с аналогичными сведениями из других источников. Так, знакомая одного из плененных в Сирии российских наемников рассказала в интервью "Радио Свобода" о том, что в аэропорт Ростова-на-Дону "28 сентября пришло 12 гробов" из САР.

"У Вагнера база в Краснодарском крае, военная база Молькино. Туда приглашают бойцов, заманивают очень большими суммами. 240 тысяч в месяц они обещают, а на самом деле платят 160, — приводит ее слова радиостанция. — За погибшего солдата они дают от 1,3 миллиона до 3 миллионов. В зависимости от его разряда и того, кем он был – командир или обычный солдат-наемник. Они действительно идут погибать. Я вам написала о Сергее Ковалевском (имя и фамилия изменены. — Прим. РС), он погиб от осколочного ранения в голову. Но у нас нет контактов Вагнера, на связь он не выходит, ничего. Мы вчера позвонили в аэропорт Ростова-на-Дону, куда, по идее, должен поступать "груз-200". Они сообщили, что 28 сентября некий Драчев Владимир, представитель Вагнера, забирал "груз-200". Что 28 сентября пришло 12 мест, ну вы понимаете, 12 гробов. Где они сейчас, мы не знаем. Мы прозвонили все морги, все судмедэкспертизы. Никто нигде не знает, где они хранятся, что с ними творится и когда люди вообще получат похоронку. Она приходит гораздо позже смерти – на месяц, на два. Если солдат-наемник погибает, подписывается договор передачи тела родственникам и цинковый гроб запрещено открывать. Где тела, непонятно, мне кажется, они их вывозят вообще в Краснодарский край. Люди знают, что их сын погиб, но не знают, когда ждать его тела и будет ли оно вообще. И в каком состоянии. При осколочном ранении в голову тело можно опознать. Я не понимаю, почему они тело не дают опознать родственникам, ждут непонятно сколько времени. Тело же портится".

По словам собеседницы РС, в аэропорту Ростова-на-Дону тела погибших забирают таинственные "представители Вагнера", и лишь потом, спустя долгое время, цинковые гробы передают родным, строго настрого запрещая их вскрывать.

Ранее глава Conflict Intelligence Team заявлял о том, что погибших в Сирии российских наемников может быть до 500.

Накануне сообщалось о том, что при взлете с авиабазы в Сирии разбился российский бомбардировщик Су-24.

28 сентября в ИГИЛ заявили, что взяли в плен двух российских военных. 3 октября исламисты обнародовали видео, на котором двое мужчин, назвавшихся Романом Заболотним и Григорием Цуркану, со следами побоев на лице рассказывают о своем пленении. В минобороны РФ опровергли информацию о пленении своих военных боевиками ИГИЛ. 5 октября депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил о казни Заболотнего. В тот же день зампредседателя комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил, что второго пленного россиянина тоже убили.