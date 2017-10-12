Российского батюшку-сутенера будут судить в Беларуси 12.10.2017, 11:46

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НИКОЛАЙ КИРЕЕВ (В ЦЕНТРЕ)

ФОТО: ВКОНТАКТЕ

Дело в отношении задержанного в Витебске священника поступило в суд.

Уголовное дело в отношении 39-летнего священника из России, который пытался вывезти двух белорусок в Петербург в качестве "живого товара", поступило в белорусский суд.

"В суд Железнодорожного района Витебска поступило уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина, ранее не судимого, по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией))", - сообщили interfax.ru в четверг в Витебском областном суде.

Согласно законодательству, максимальное наказание по этому обвинению - десять лет лишения свободы. Там отметили, что о дате начала судебных слушаний будет сообщено дополнительно.

Напомним, следственный комитет Беларуси в начале августа сообщил о задержании в Витебске священника из России, которого подозревали в попытке вывезти двух белорусок в Петербург в качестве "живого товара" для занятия проституцией. Довести свой умысел до конца он не смог, так как был задержан на автовокзале в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Петербург.

В ходе расследования уголовного дела СК установил, что россиянин оказался замешан в вербовке "живого товара" и в Гомеле. Так, в начале текущего года он вел интернет-переписку с девушками из Беларуси. Получив согласие на занятие проституцией 25-летней и 29-летней женщин, россиянин отправил в Гомель свою подельницу - 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место заработка" в Россию.