Минобороны испугалось сбора подписей за отставку Равкова? 21 12.10.2017, 13:38

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Сайт zvarot.by, где белорусы собирали подписи за отставку министра обороны Беларуси, заблокирован.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист независимого профсоюза РЭП, один из авторов петиции «Останови произвол в армии — протестуй против дедовщины!» Андрей Стрижак:

- Судя по всему, это и есть «официальная» реакция Министерства обороны на наше обращение, которое на данный момент собрало уже 4000 подписей.

Все четыре тысячи подписей сразу же отсылались на ящик Министерства обороны, после чего наш хостер получил жалобу о том, что со zvarot.by на ящик Минобороны идет спам-атака.

Тот, кто писал жалобу: посчитал, что наши с вами обращения - назойливый спам, от которого можно отмахнуться.

Нет, нельзя отмахнуться, потому что после того как доступ к сайту будет восстановлен, мы продолжим сбор подписей, но уже под коллективным обращением.

Хостер не дает нам информации о том, кто отправил жалобу о спам-атаке, но кроме Министерства обороны письма с вашими подписями никуда не отправлялись, - написал Андрей Стрижак.

Напомним, что вчера гомельские правозащитники создали петицию, где потребовали тщательного расследования начатого уголовного дела по факту обнаружения повешенным в учебной части в Печах рядового солдата Александра Коржича с требованием отставки министра обороны Беларуси.