Власти пытаются скрыть гибель еще одного солдата в Печах 14 13.10.2017, 8:22

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Что творится в белорусской армии?

Следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти в воинской части №25849 под Борисовом солдата-срочника Артёма Бастюка. 25-летний минчанин был найден повешенным 31 марта 2017 года.

«Артём любил жизнь. Я вам не могу передать… Он закончил университет, был волонтёром в Красном кресте, был донором. У него не было вредных привычек, — рассказывает Еврорадио Татьяна Антоновна, мама погибшего солдата. — Он сказал: я пойду и отслужу, чтобы не бегать».

Служба в армии оправдала худшие ожидания Артёма Бастюка. Он рассказывал родителям, что «деды» заставляли «молодых» покупать им кофе, сахар, сигареты, не разрешали спать. За невыполнение приказа заставляли отжиматься сотни раз. Парень не выдержал и стал жаловаться на неуставные взаимоотношения.

30 марта обсудить ситуацию в часть приезжали родители парня. Командиры пообещали им разобраться. Но вечером того же дня солдат позвонил домой, чтобы попрощаться. Родители забили тревогу и позвонили в часть. Их заверили, что всё будет хорошо, но утром Артёма нашли в петле.

Артём Бастюк. Фото из ВК

Отец и мать молодого человека нашла адвоката и добилась того, чтобы их признали потерпевшими. Следственный комитет начал уголовное дело, но не за доведение до самоубийства или за убийство, а по части 3 статьи 443 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкие последствия.

«Дело ещё идёт, оно до конца не обобщено. Проведено 7 экспертиз, и эксперты ничего не могут конкретно сказать. Как у бабушки — надвое: может так, а может так, — рассказывал на прошлой неделе Сергей Александрович, отец Артёма. — И вот, они должны прийти к какому-то заключению: закрыть дело или продолжить, по каким статьям и т.д. Но, судя по всему, по неуставным взаимоотношениям ничего не установлено».

12 октября родители Артёма Бастюка получили постановление о прекращении предварительного расследования по уголовному делу.

«За отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, — зачитывает постановление мама погибшего солдата. — Это полный беспредел. Когда он пришёл в часть, он рассказывал, какой там мрак. После того, как в госпитале полежал и вышел — говорил: всё, это невозможно».

Адвокат Сергея и Татьяны Бастюков подготовил и отправил ходатайство: «С учётом обстановки на месте происшествия, выявленных телесных повреждений, особенностей странгуляционной борозды [след от верёвки на шее погибшего.] какие установленные объективные данные доказывают или исключают, что Бастюк Артём совершил повешение самостоятельно, без посторонней помощи». Однако, по словам Татьяны Антоновны, оно было оставлено без ответа.

Семья Бастюков намерена обжаловать постановление и добиваться возобновления уголовного дела по факту смерти сына.

Напомним, чудовищная ситуация в воинской части в Печах была предана огласке после недавней гибели там очередного солдата.