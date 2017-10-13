Белорусы собрали почти 9 тысяч подписей за отставку министра обороны 26 13.10.2017, 12:24

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Люди активно добиваются отставки Равкова.

Почти девять тысяч подписей собрано за отставку министра обороны Беларуси Андрея Равкова после гибели солдата в воинской части под Борисовом.

Инициаторами сбора подписей на онлайн-площадке Zvarot.by выступили гомельские правозащитники, которые потребовали также тщательного расследования начатого уголовного дела по факту обнаружения повешенным в учебной части в Печах рядового солдата Александра Коржича.

«Этот вопиющий случай является очередным подтверждением той устоявшейся практики, когда неуставные отношения в вооруженных силах в должной мере не пресекаются должностными лицами военных частей», - говорится в заявлении.

Напомним, 3 октября призванный 18 мая на службу солдат срочной службы 21-летний пинчанин Александр Коржич был обнаружен повешенным в подвале воинской части. По информации его близких, парень был найден со связанными ногами и майкой на голове.

По факту гибели солдата Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело «по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь».